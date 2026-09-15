Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de septiembre de 2026
84°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Doble asesinato en Arecibo: hombres mueren baleados frente a una pizzería

Otros dos hombres, de 58 y 49 años, resultaron heridos en el tiroteo

15 de septiembre de 2026 - 6:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Uno de los fallecidos fue identificado como Raúl Méndez Román, de 41 años y residente de Arecibo. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Dos hombres murieron y otros dos resultaron heridos en la noche del lunes a causa de un tiroteo reportado a eso de las 11:25 p.m., frente a una pizzería, en el barrio Hato Abajo, en Arecibo.

RELACIONADAS

La Policía reportó que, preliminarmente, agentes llegaron al negocio ubicado en la PR-653 tras ser alertados sobre personas heridas de bala en el lugar.

“Las autoridades se presentaron al lugar, donde presuntamente cuatro personas se encontraban compartiendo cuando se acercaron varios individuos y realizaron múltiples disparos y se marcharon”, indicó la Uniformada, en declaraciones escritas.

Uno de los fallecidos fue identificado como Raúl Méndez Román, de 41 años y residente de Arecibo. El segundo occiso, al momento de esta publicación, no había sido identificado.

El capitán Carlos Vélez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, señaló que Méndez Román posee expediente criminal. Asimismo, en entrevista con Noticentro, de WAPA, sostuvo que en la escena se ocuparon armas de fuego.

Los dos heridos, de 58 y 49 años, fueron traslados a instituciones hospitalarias y se informó que su condición es estable.

La pesquisa está a cargo de la División de Homicidios del CIC de Arecibo y la fiscal Daisy Quintero, quien ordenó el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.

Tags
AreciboAsesinatosBalacerasHeridos de balaPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 15 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: