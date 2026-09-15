Doble asesinato en Arecibo: hombres mueren baleados frente a una pizzería

Dos hombres murieron y otros dos resultaron heridos en la noche del lunes a causa de un tiroteo reportado a eso de las 11:25 p.m., frente a una pizzería, en el barrio Hato Abajo, en Arecibo.

La Policía reportó que, preliminarmente, agentes llegaron al negocio ubicado en la PR-653 tras ser alertados sobre personas heridas de bala en el lugar.

“Las autoridades se presentaron al lugar, donde presuntamente cuatro personas se encontraban compartiendo cuando se acercaron varios individuos y realizaron múltiples disparos y se marcharon”, indicó la Uniformada, en declaraciones escritas.

Uno de los fallecidos fue identificado como Raúl Méndez Román, de 41 años y residente de Arecibo. El segundo occiso, al momento de esta publicación, no había sido identificado.

El capitán Carlos Vélez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, señaló que Méndez Román posee expediente criminal. Asimismo, en entrevista con Noticentro, de WAPA, sostuvo que en la escena se ocuparon armas de fuego.

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Los dos heridos, de 58 y 49 años, fueron traslados a instituciones hospitalarias y se informó que su condición es estable.