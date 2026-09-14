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Se roba decoración de Halloween de tienda por departamentos en Canóvanas y termina en la cárcel

Una jueza del Tribunal de Carolina le impuso una fianza de $2,000 y no pudo prestarla

14 de septiembre de 2026 - 1:22 PM

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En la noche de Halloween puedes llevar a cabo varios rituales que te ayudarán en tus intensiones.
La mercancía fue valorada en más de $900, según la Policía. (ANGEL LUIS GARCIA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades presentaron cargos este lunes contra un hombre que presuntamente entró a una tienda por departamentos en Canóvanas y se apropió de mercancía de decoración de Halloween, una máquina humidificadora y otros artículos.

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Alex D. Rivera Ramos, de 30 años y residente en San Juan, enfrenta cargos por el delito de apropiación ilegal agravada, según establece el Código Penal de Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2026, a las 2:40 p.m., en la tienda Walmart ubicada en el centro comercial Plaza Canóvanas.

Rivera Ramos presuntamente sustrajo mercancía del establecimiento valorada en $936.14.

Ficha policial de Alex D. Rivera Ramos, de 30 años y residente en San Juan.
Ficha policial de Alex D. Rivera Ramos, de 30 años y residente en San Juan. (Suministrada)

Tras la radicación de los cargos, la jueza Geisa Marrero Martínez, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $2,000, que no fue prestada.

Por ello, el hombre fue fichado e ingresado en la Institución Correccional 705, en Bayamón.

El agente Jorge Rivera, adscrito al Distrito de Canóvanas, continúa con la investigación del caso.

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