Se roba decoración de Halloween de tienda por departamentos en Canóvanas y termina en la cárcel
Una jueza del Tribunal de Carolina le impuso una fianza de $2,000 y no pudo prestarla
14 de septiembre de 2026 - 1:22 PM
14 de septiembre de 2026 - 1:22 PM
Las autoridades presentaron cargos este lunes contra un hombre que presuntamente entró a una tienda por departamentos en Canóvanas y se apropió de mercancía de decoración de Halloween, una máquina humidificadora y otros artículos.
Alex D. Rivera Ramos, de 30 años y residente en San Juan, enfrenta cargos por el delito de apropiación ilegal agravada, según establece el Código Penal de Puerto Rico.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2026, a las 2:40 p.m., en la tienda Walmart ubicada en el centro comercial Plaza Canóvanas.
Rivera Ramos presuntamente sustrajo mercancía del establecimiento valorada en $936.14.
Tras la radicación de los cargos, la jueza Geisa Marrero Martínez, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $2,000, que no fue prestada.
Por ello, el hombre fue fichado e ingresado en la Institución Correccional 705, en Bayamón.
El agente Jorge Rivera, adscrito al Distrito de Canóvanas, continúa con la investigación del caso.
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