Salida de la unidad 5 de la Central San Juan deja a miles de clientes sin luz
Una unidad de Costa Sur y otra de AES siguen sin operar desde el sábado pasado
14 de septiembre de 2026 - 12:23 PM
14 de septiembre de 2026 - 12:23 PM
La empresa Genera PR informó que la Unidad 5 de la Central San Juan salió de servicio de manera súbita hoy, lunes.
“Nuestro equipo técnico en la central investiga las causas para determinar el plan de acción correspondiente”, indicó Genera PR, en declaraciones escritas.
“Estaremos ofreciendo actualizaciones en la medida que tengamos información adicional”, agregó la empresa responsable del 60% de la generación de energía del país.
Los registros del consorcio LUMA Energy, a eso de las 12:15 de la tarde reflejaban unos 86,689 clientes sin el servicio de luz. De igual forma, reflejaba que había un déficit de 378 megavatios para la demanda pico de esta tarde.
“El relevo de carga por falta de generación debido a la salida de la unidad San Juan 5 de Genera, se está estabilizando y el servicio está siendo restablecido. Estamos en comunicación continua con todas las generatrices para apoyar una recuperación eficiente y asegurar que el sistema opere de la manera más estable posible”, expresó LUMA Energy en declaraciones escritas tras el incidente.
Igualmente, sostuvieron que si persisten los problemas de generación durante la tarde y noche, pueden haber nuevamente relevos de carga.
“Les exhortamos a mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Aunque no somos responsables de la generación, nuestro compromiso es mantenerlos informados sobre cualquier situación que impacte el servicio”, indicaron.
La salida de la Unidad 5 de la Central San Juan surge en momentos en que todavía no está operando la Unidad 5 de Costa Sur y la Unidad 1 de la planta privada AES Puerto Rico.
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