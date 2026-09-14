Escambrón Unido insiste en que el multipisos es innecesario: ¿qué proponen?

Al insistir en que la construcción de un multipisos es innecesaria, el grupo Escambrón Unido propuso como alternativa este lunes al alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, crear un sistema con “trolleys” que recorra varios estacionamientos en la periferia de la Isleta de San Juan y se descarte la propuesta edificación a solo pasos de la playa.

Según Gradissa Fernández, portavoz de la organización comunitaria, el problema de estacionamiento en la Isleta de San Juan no ocurre durante todo el año, sino “los días de fiesta, algunos días de verano y los días de fin de semana donde se celebran maratones”.

“Le hemos pedido (Romero Lugo) que active los estacionamientos de la periferia que están vacíos y que se pueden utilizar con un ‘trolley’. No hay por qué seguir haciendo una ciudad llena de estacionamiento y menos a 39 pasos del mar”, mencionó Fernández, en entrevista con El Nuevo Día, tras culminar una manifestación en las inmediaciones del hotel Normandie.

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Entre los lotes que, de acuerdo con la líder comunitaria, están disponibles, mencionó el estacionamiento del Departamento de Hacienda, que permanece cerrado los fines de semana; el del Tribunal Supremo de Puerto Rico; de Paseo Caribe, y el del Distrito T-Mobile.

“Esos son cambios que él (Romero Lugo) puede hacer para que se haga una ciudad que mire y atempere al futuro, mirando al cambio climático”, expresó Fernández. “Cada estacionamiento aumenta el calor de la ciudad, nos estamos asando ya. Cada estacionamiento es un problema de tráfico... Mientras más estacionamientos, más carros, eso está comprobado”, añadió.

Fernández dijo que, antes que firmara el viernes la Ordenanza 4, que reconocería un derecho de superficie sobre el lote actual de estacionamiento a Smart Parking System, el grupo compartió su propuesta con el alcalde, pero no la acogió.

1 / 8 | Aquí se propone construir el multipisos de El Escambrón: lo que se sabe. El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, firmó el domingo la ordenanza que permite otorgar a Smart Parking System un derecho de superficie de hasta 60 años para desarrollar un estacionamiento multipisos en El Escambrón - Suministrada 1 / 8 Aquí se propone construir el multipisos de El Escambrón: lo que se sabe El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, firmó el domingo la ordenanza que permite otorgar a Smart Parking System un derecho de superficie de hasta 60 años para desarrollar un estacionamiento multipisos en El Escambrón Suministrada Compartir

La Ordenanza 4 otorga a la empresa Smart Parking System un derecho de superficie por 60 años, lo que sentaría las bases para desarrollar allí un estacionamiento multipisos de hasta 950 espacios, en una estructura que solo puede elevarse un nivel adicional sobre la huella que actualmente ocupa.