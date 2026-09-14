Peatón fallece atropellado en Ceiba: caminaba por un carril de la autopista PR-53
El caso es investigado por la División de Patrulla de Carreteras
14 de septiembre de 2026 - 6:43 AM
14 de septiembre de 2026 - 6:43 AM
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:10 a.m., en el kilómetro 4.5 de la autopista PR-53.
Según la información preliminar, un auto BMW X5 gris del 2018 impactó a un hombre que caminaba por el carril de la extrema izquierda del expreso, mientras que “el conductor del vehículo permaneció en la escena”.
Por su parte, el director del Negociado del Tránsito de la Policía, Elvis Zeno, indicó que el peatón de 60 años era residente del barrio Florida, de Vieques.
En entrevista con TeleOnce, Zeno agregó que la negligencia fue “del peatón” porque no puede recorrer “autopistas, menos en un lugar sumamente oscuro, con vestimenta oscura” que sea “difícil de visualizar.
El agente Dionisio Molina, adscrito a Autopistas Ceiba, se encargó de la investigación junto con la fiscal Sandra Cortés, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 167 muertes en incidentes vehiculares, 23 menos que los 190 registrados a la misma fecha en el 2025.
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