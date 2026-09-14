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Peatón fallece atropellado en Ceiba: caminaba por un carril de la autopista PR-53

El caso es investigado por la División de Patrulla de Carreteras

14 de septiembre de 2026 - 6:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 167 muertes en incidentes vehiculares, 23 menos que los 190 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció atropellado en la madrugada de hoy, lunes, en Ceiba, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 12:10 a.m., en el kilómetro 4.5 de la autopista PR-53.

Según la información preliminar, un auto BMW X5 gris del 2018 impactó a un hombre que caminaba por el carril de la extrema izquierda del expreso, mientras que “el conductor del vehículo permaneció en la escena”.

Por su parte, el director del Negociado del Tránsito de la Policía, Elvis Zeno, indicó que el peatón de 60 años era residente del barrio Florida, de Vieques.

En entrevista con TeleOnce, Zeno agregó que la negligencia fue “del peatón” porque no puede recorrer “autopistas, menos en un lugar sumamente oscuro, con vestimenta oscura” que sea “difícil de visualizar.

El agente Dionisio Molina, adscrito a Autopistas Ceiba, se encargó de la investigación junto con la fiscal Sandra Cortés, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 167 muertes en incidentes vehiculares, 23 menos que los 190 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsCeibaPolicía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoPeatón arrollado
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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