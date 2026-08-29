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Mujer resulta gravemente herida tras ser atropellada en Guaynabo

La Policía indicó que el tramo donde ocurrió el accidente carecía de iluminación y no contaba con un cruce peatonal

29 de agosto de 2026 - 11:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer se encuentra en condición de cuidado tras ser atropellada durante la noche del viernes en la PR-2, a la altura del kilómetro 7.2, en el sector Caparra, en Guaynabo.

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Según la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades cerca de las 7:07 p.m. sobre un accidente que involucraba a una peatona.

De acuerdo con la investigación, el conductor transitaba por la vía a su favor cuando, presuntamente, no se percató de la presencia de la mujer mientras esta cruzaba la carretera.

La Policía indicó que el área donde ocurrió el accidente carecía de iluminación y no contaba con un cruce peatonal.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió heridas de gravedad y fue transportada por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital del área.

La Uniformada agregó que al conductor se le realizó una prueba de alcohol mediante aliento, que arrojó un resultado de 0.00%.

El agente José Morales, adscrito a la División de Tránsito de Bayamón, quedó a cargo de la investigación.

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Breaking NewsGuaynaboPolicía de Puerto RicoPeatón arrollado
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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