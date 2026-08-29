Mujer resulta gravemente herida tras ser atropellada en Guaynabo

Una mujer se encuentra en condición de cuidado tras ser atropellada durante la noche del viernes en la PR-2, a la altura del kilómetro 7.2, en el sector Caparra, en Guaynabo.

Según la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades cerca de las 7:07 p.m. sobre un accidente que involucraba a una peatona.

De acuerdo con la investigación, el conductor transitaba por la vía a su favor cuando, presuntamente, no se percató de la presencia de la mujer mientras esta cruzaba la carretera.

La Policía indicó que el área donde ocurrió el accidente carecía de iluminación y no contaba con un cruce peatonal.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió heridas de gravedad y fue transportada por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital del área.

La Uniformada agregó que al conductor se le realizó una prueba de alcohol mediante aliento, que arrojó un resultado de 0.00%.