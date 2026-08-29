Esperaba por una grúa cuando fue sorprendido a tiros en Cayey: esto es lo que se sabe
El perjudicado, de 27 años, resultó herido de bala en el área de la cadera
29 de agosto de 2026 - 8:57 AM
29 de agosto de 2026 - 8:57 AM
Un hombre de 27 años resultó herido de bala durante la noche del viernes, luego de que le dispararan desde un vehículo en movimiento mientras se encontraba a la espera de una grúa en el kilómetro 25 de la PR-15, en Cayey, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, el perjudicado resultó herido en el área de la cadera, por lo que fue atendido en un hospital de la zona. Su condición fue descrita como estable, detalló la Uniformada.
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas tienen a cargo el caso.
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