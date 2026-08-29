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Esperaba por una grúa cuando fue sorprendido a tiros en Cayey: esto es lo que se sabe

El perjudicado, de 27 años, resultó herido de bala en el área de la cadera

29 de agosto de 2026 - 8:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de una escena criminal. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 27 años resultó herido de bala durante la noche del viernes, luego de que le dispararan desde un vehículo en movimiento mientras se encontraba a la espera de una grúa en el kilómetro 25 de la PR-15, en Cayey, confirmó la Policía de Puerto Rico.

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Según el informe preliminar, el perjudicado resultó herido en el área de la cadera, por lo que fue atendido en un hospital de la zona. Su condición fue descrita como estable, detalló la Uniformada.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas tienen a cargo el caso.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCayey TiroteosBalacerasHeridos de bala
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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