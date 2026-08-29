Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
29 de agosto de 2026
86°Lluvias dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sube a 669 la cifra de muertos por las inundaciones en Nepal: casi 3,000 siguen desaparecidos

Estos son los números actualizados ofrecidos por las autoridades este sábado

29 de agosto de 2026 - 8:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personas lloran por familiares afectados por la riada en Nepal. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 669 la cifra de cuerpos recuperados tras la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y el Tíbet a 676 personas y mantiene a casi 3,000 en paradero desconocido en ambos lados de la frontera.

RELACIONADAS

El nuevo balance oficial publicado por la Policía nepalí fija en 669 los cuerpos hallados en su territorio, con la mayor parte localizados en los distritos del sur de Chitwan (248) y Nawalparasi Este (158), donde la masa de agua y piedras arrastró a las víctimas.

A esta cifra se suman los siete fallecidos que China ha reportado en el condado tibetano de Gyirong, en el que se ubica el paso fronterizo con Nepal que fue escenario de una de las imágenes más violentas de la riada.

Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas.Las inundaciones arrasaron comunidades y paralizaron los desplazamientos en algunas zonas del país del Himalaya.Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que probablemente una avalancha proveniente de un glaciar provocó la inundación repentina del miércoles.
1 / 15 | 📷 Tragedia en Nepal: inundaciones arrasan comunidades y dejan decenas de muertos. Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas. - Niranjan Shrestha

La saturación de las morgues y el rápido deterioro de los cadáveres recuperados en los ríos ha obligado a las autoridades locales, como en el distrito de Nawalparasi Este (Nawalpur), a iniciar la toma masiva de muestras de ADN antes de proceder a sepultar los cuerpos no identificados o irreconocibles en zonas forestales comunitarias.

Mientras, los equipos de emergencia desplazados, que se cuentan a miles, tratan de continuar con su labor en una superficie de lodo que se ha endurecido y que apunta a haber sepultado a decenas de personas.

En cuanto a los extranjeros afectados, la Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha detallado que un total de 184 turistas han sido rescatados con vida y 420 continúan desaparecidos. Entre los rescatados se incluyeron este sábado dos ciudadano españoles.

Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal.Esta fotografía, difundida por la agencia de noticias Xinhua, muestra una zona afectada por un deslizamiento de tierra cerca del puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, en el suroeste de China.De acuerdo con la Junta de Turismo de Nepal, 517 de los desaparecidos eran extranjeros, incluyendo 178 de India, y algunos probablemente estaban en el país para peregrinar al monte Kailash, en Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes.
1 / 23 | Buscan entre los escombros: miles de desaparecidos y más de 200 muertos en Nepal y el Tíbet tras colapso de glaciar. Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. - The Associated Press

El Gobierno nepalí ha solicitado asistencia internacional en materia forense y de conservación de cadáveres, así como el despliegue de equipos técnicos para tratar de rescatar a centenares de trabajadores que se teme que estén atrapados en túneles anegados de las centraes hidroelécticas de la cuenca.

Tags
Breaking NewsNepalEmergenciasMuertesDesaparecidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 29 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: