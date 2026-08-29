Sube a 669 la cifra de muertos por las inundaciones en Nepal: casi 3,000 siguen desaparecidos

Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 669 la cifra de cuerpos recuperados tras la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y el Tíbet a 676 personas y mantiene a casi 3,000 en paradero desconocido en ambos lados de la frontera.

El nuevo balance oficial publicado por la Policía nepalí fija en 669 los cuerpos hallados en su territorio, con la mayor parte localizados en los distritos del sur de Chitwan (248) y Nawalparasi Este (158), donde la masa de agua y piedras arrastró a las víctimas.

A esta cifra se suman los siete fallecidos que China ha reportado en el condado tibetano de Gyirong, en el que se ubica el paso fronterizo con Nepal que fue escenario de una de las imágenes más violentas de la riada.

1 / 15 | 📷 Tragedia en Nepal: inundaciones arrasan comunidades y dejan decenas de muertos. Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas. - Niranjan Shrestha 1 / 15 📷 Tragedia en Nepal: inundaciones arrasan comunidades y dejan decenas de muertos Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas. Niranjan Shrestha Compartir

La saturación de las morgues y el rápido deterioro de los cadáveres recuperados en los ríos ha obligado a las autoridades locales, como en el distrito de Nawalparasi Este (Nawalpur), a iniciar la toma masiva de muestras de ADN antes de proceder a sepultar los cuerpos no identificados o irreconocibles en zonas forestales comunitarias.

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Mientras, los equipos de emergencia desplazados, que se cuentan a miles, tratan de continuar con su labor en una superficie de lodo que se ha endurecido y que apunta a haber sepultado a decenas de personas.

En cuanto a los extranjeros afectados, la Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha detallado que un total de 184 turistas han sido rescatados con vida y 420 continúan desaparecidos. Entre los rescatados se incluyeron este sábado dos ciudadano españoles.

1 / 23 | Buscan entre los escombros: miles de desaparecidos y más de 200 muertos en Nepal y el Tíbet tras colapso de glaciar. Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. - The Associated Press 1 / 23 Buscan entre los escombros: miles de desaparecidos y más de 200 muertos en Nepal y el Tíbet tras colapso de glaciar Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. The Associated Press Compartir