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Nepal eleva a 1,924 el número de personas desaparecidas tras la riada

La nueva cifra incluye a 933 trabajadores de instalaciones hidroeléctricas

28 de agosto de 2026 - 12:01 PM

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Una vista aérea muestra una zona devastada por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el pueblo de Delight, distrito de Nuwakot, Nepal, 28 de agosto de 2026. (NARENDRA SHRESTHA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Katmandú - El Gobierno de Nepal publicó este viernes un listado con las identidades de más de 600 personas clasificadas como “turistas desaparecidos o fuera de contacto” procedentes de 35 países, tanto extranjeros como nepalíes no residentes de la zona, tras la masiva riada que afectó a una zona fronteriza del país con la región autónoma del Tíbet (China).

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La lista, divulgada y actualizada varias veces por la cartera nepalí de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, muestra en la última actualización las identidades, nacionalidad y, en algunos casos, número de pasaporte o carné de identidad y referencias sobre la estancia de los desaparecidos, como zonas en las que se hallaban.

En ella aparecen tres turistas identificados como de nacionalidad española: dos mujeres, vinculadas a un grupo de senderismo, y un hombre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español, que informó la víspera de cuatro españoles desaparecidos, ha rebajado este viernes a tres la cifra, al informar de que la Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y están haciendo gestiones con las autoridades locales.

Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal.Esta fotografía, difundida por la agencia de noticias Xinhua, muestra una zona afectada por un deslizamiento de tierra cerca del puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, en el suroeste de China.De acuerdo con la Junta de Turismo de Nepal, 517 de los desaparecidos eran extranjeros, incluyendo 178 de India, y algunos probablemente estaban en el país para peregrinar al monte Kailash, en Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes.
1 / 23 | Buscan entre los escombros: miles de desaparecidos y más de 200 muertos en Nepal y el Tíbet tras colapso de glaciar. Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. - The Associated Press

El último reporte de Nepal incluye a 644 personas desaparecidas procedentes de 35 países, la mayoría de ellos de India (178), 65 de Estados Unidos, 35 de Australia, 33 de Reino Unido, cuatro de Francia, dos de Italia y uno de Israel, entre otras nacionalidades.

A los turistas desaparecidos se suman más de 300 residentes que todavía no se han sido hallados en Nepal.

Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas.Las inundaciones arrasaron comunidades y paralizaron los desplazamientos en algunas zonas del país del Himalaya.Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que probablemente una avalancha proveniente de un glaciar provocó la inundación repentina del miércoles.
1 / 15 | 📷 Tragedia en Nepal: inundaciones arrasan comunidades y dejan decenas de muertos. Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas. - Niranjan Shrestha

Mientras, China informó de 558 desaparecidos en la parte de la región autónoma del Tíbet (China) afectada por la riada, de los cuales 260 son extranjeros, sin revelar nacionalidades o identidades. Tampoco se tiene constancia de si hay un equipo transfronterizo que coteje las cifras, con más de medio millar de fallecidos por el momento.

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