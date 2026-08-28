Tormenta tropical Dolly avanza rápidamente hacia el oeste y podría dejar lluvias en Puerto Rico

A esa hora, el centro de Dolly se encontraba cerca de la latitud 14.5 norte y longitud 44.8 oeste, aproximadamente 1,145 millas (1,840 kilómetros) al este de las Antillas Menores.

El sistema atmosférico presenta vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 kilómetros por hora), con ráfagas más fuertes, y una presión central mínima estimada de 1,007 milibares.

“Continúa moviéndose bastante rápido en el centro del Atlántico. Nada ha cambiado significativo del sistema. Aún se espera que se acerque a nuestra zona entre domingo y lunes como un sistema débil. Podría ser una depresión o una onda tropical”, explicó a El Nuevo Día el meteorólogo Ian Colón Pagán, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

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Abundó que, por el momento, no se anticipan cantidades de lluvia que representen un impacto significativo. Sin embargo, dijo que podría registrarse un aumento en las precipitaciones durante el domingo, que podría extenderse al menos hasta el lunes mientras la humedad asociada se desplaza en la región.

“Otros de los impactos asociados podrían ser condiciones ventosas por este sistema mantener ese flujo de vientos bastante fuertes. Vientos podrían estar alrededor de 25 millas por hora, quizás más fuertes cerca de alguna tronada o aguaceros fuertes”, afirmó.

Por ende, indicó que las condiciones marítimas van a ir deteriorándose al igual que las costeras. “Sábado es un día que se podría disfrutar en la costa, en la playa, pero ya domingo, pues es un día para ejercer un poco más de precaución, ya que las condiciones pudieran ir deteriorándose”, comentó el experto.

Avanza a 24 millas por hora

Uno de los aspectos que destaca el NHC es la velocidad de desplazamiento de Dolly. La tormenta se mueve hacia el oeste a unas 24 millas por hora y se espera que mantenga este rumbo durante los próximos días.

Según la trayectoria pronosticada, el sistema atmosférico —o sus remanentes— podría acercarse a las Antillas Menores durante este fin de semana.

De momento, no hay vigilancias ni avisos costeros activos por Dolly. Sin embargo, el NHC recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a su evolución.

Se espera que se debilite

Aunque Dolly conserva por ahora la categoría de tormenta tropical, las condiciones pronosticadas no favorecen un fortalecimiento significativo.

El NHC anticipa pocos cambios en la intensidad y proyecta que Dolly se debilite hasta convertirse en una onda tropical antes de alcanzar las Antillas Menores. Esto no significa, sin embargo, que el sistema deje de representar un riesgo asociado a las lluvias.

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Puerto Rico podría recibir lluvias

El principal efecto que se anticipa para Puerto Rico es la lluvia, un recurso necesario ante las condiciones de sequía que enfrenta la isla y que han provocado una disminución en los niveles de los embalses.

El NHC señala que las precipitaciones asociadas a Dolly podrían comenzar a afectar las Antillas Menores entre finales del sábado y el domingo. Posteriormente, las lluvias podrían desplazarse hacia las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española entre el domingo y el lunes.

En las Antillas Menores, las lluvias fuertes podrían generar inundaciones repentinas, especialmente en zonas de terreno elevado, según la agencia.

La evolución del sistema será importante para determinar cuánto de esta humedad llegará a Puerto Rico y cuáles zonas podrían recibir las mayores cantidades de lluvia.

No hay avisos para Puerto Rico

A primeras horas de este viernes no había vigilancias ni avisos costeros asociados con Dolly. La tormenta todavía se encontraba a cientos de millas al este de las Antillas Menores y avanzaba rápidamente hacia el oeste.

Las autoridades y residentes de las islas deberán continuar atentos a los próximos boletines, particularmente durante el fin de semana.

“No hay boletines de aviso. No hay boletines de vigilancia para Puerto Rico, las Islas Vírgenes... Se espera que mantenga esta vida ciclónica por lo menos unas 24 a 36 horas adicionales antes de que los vientos cortantes que están fluyendo del Caribe al Atlántico incidan sobre el fenómeno y lo vuelvan a debilitar a onda tropical”, expresó la meteoróloga Ada Monzón durante entrevista radial en la emisora WKAQ 580.

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Explicó que, “mientras se vaya acercando esta entidad meteorológica a nuestra zona tal vez no tenga la clasificación tropical por ese debilitamiento que se anticipa, pero el fenómeno no desaparece y pierde su circulación cerrada para dejar de clasificarse, pero los efectos del fenómeno no desaparecen”.

Monzón añadió que “vamos a tener humedad, lluvia, ráfagas de vientos y oleaje asociado a su paso. Por eso más que concentrarnos en que me preguntan si llega o no llega la tormenta, lo que yo quiero enfatizar en cómo van a estar esas condiciones del tiempo y condiciones marítimas para domingo y lunes (próximo)”.

El próximo boletín completo del Centro Nacional de Huracanes estaba programado para las 11:00 a.m.