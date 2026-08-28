Monitoreo diario: La Plata se ubica a apenas tres centímetros de “ajustes opercionales”

En apenas un día, el embalse La Plata, en Toa Alta, registró otra marcada reducción de 11 centímetros en su nivel de agua, lo que continúa la tendencia de los últimos días, según la actualización más reciente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Este viernes, marcó 44.93 metros, lo que lo ubica a apenas tres centímetros del umbral de 44.90 metros, cuando pasaría a la categoría de “ajustes operacionales”.

En total, igual que el jueves, 14 de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron descensos en sus niveles, mientras que tres experimentaron aumentos y dos permanecieron sin cambios.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este viernes, 28 de agosto de 2026. (AAA)

Solo un embalse -el Loco, en Yauco- se encuentra en nivel de desborde. Otros 12 permanecen en nivel de seguridad, entre los que figuran Toa Vaca (Villalba), Carite (Guayama), Patillas (Patillas), Guineo (Orocovis), Matrullas (Orocovis), Garzas (Adjuntas), Guayo (Lares) y Caonillas (Utuado).

De otro lado, La Plata (Toa Alta), Río Blanco (Naguabo), Fajardo (Fajardo) y Guayabal (Juana Díaz) siguen en nivel de observación. Carraízo (Trujillo Alto) y Cidra (Cidra) permanecen en nivel de ajustes.

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De hecho, Carraízo, en Trujillo Alto, que mantiene a miles de abonados bajo un plan de racionamiento, bajó seis centímetros hasta caer en 37.20 metros.

El embalse permanece bajo “ajustes operacionales” y se encuentra a 20 centímetros del nivel de “control”, que comienza en los 37 metros.

Asimismo, Cidra, que también se encuentra bajo “ajustes operacionales”, perdió un centímetro y se situó en 400.06 metros.

Otros tres embalses permanecen en nivel de “observación”. Río Blanco perdió siete centímetros y bajó a 24.42 metros, mientras Fajardo también disminuyó nueve centímetros, hasta 46.40 metros. Guayabal, en tanto, perdió un centímetro y se ubicó en 102.43 metros.

Por su parte, y aunque perdió dos centímetros, el embalse Loco continúa en nivel de “desborde” con 70.11 metros. No obstante, si baja un centímetro más, baja a nivel de “seguridad”, lo que causaría que ningún embalse en la isla esté ya bajo categoría de “desborde”.

Entre los embalses que permanecen en “seguridad”, Toa Vaca perdió dos centímetros y se ubicó en 147.16 metros; Carite bajó uno, hasta 541.72 metros; y Patillas redujo tres centímetros, hasta 63.36 metros.

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Guineo fue uno de los que mostró aumento en sus niveles: fue de cuatro pulgadas para ubicarse entonces en 901.48. Matrullas se mantuvo en 733.13 tras no sufrir cambios y Garzas tampoco vio cambios, lo que dejó su nivel en 736.07 metros. Guayo aumentó siete centímetros, hasta 442.52 metros; y Lucchetti registró una nueva caída de 10 centímetros, hasta 171.07 metros.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

Caonillas sufrió un dramático cambio: bajó 52 centímetros desde el jueves para un total de 250.75; Dos Bocas aumentó considerablemente unos 71 centímetros y alcanzó 89.34 metros; Guajataca descendió dos centímetros y se situó en 195.91 metros; y Cerrillos perdió nuevamente cuatro centímetros, hasta 167.37 metros.