Fallece a los 89 años el rey Harald V de Noruega: su hijo se convierte en el rey Haakon VIII

STAVANGER, Noruega — El rey Harald V de Noruega, que se exilió en Estados Unidos cuando era niño durante la ocupación nazi de su país y rechazó a varias posibles candidatas a la corona procedentes de la nobleza europea para poder casarse con su novia del colegio, falleció el viernes. Tenía 89 años.

El palacio informó de que falleció en el Hospital Nacional de Oslo a las 6:35 de la mañana.

Harald era el monarca de más edad de Europa. Este rey, muy querido por el pueblo, modernizó la casa real, pero se negó a seguir los pasos de otros monarcas de avanzada edad que han abdicado en los últimos tiempos. Su hijo se convirtió automáticamente en el rey Haakon VIII.

Al igual que otras casas reales de Europa, los monarcas noruegos desempeñan un papel en gran medida simbólico y gozan de un estatus de celebridad, mientras que el poder real en esta democracia de 5.5 millones de habitantes recae en un parlamento elegido. Harald fue coronado tras la muerte, en enero de 1991, de su padre, el rey Olav V, de origen británico, y reinó durante un auge económico impulsado por el petróleo y el gas en su país.

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“Toda una nación está de luto y el pueblo noruego siente una profunda gratitud por una larga vida dedicada al servicio de Noruega”, declaró el primer ministro Jonas Gahr Støre en un comunicado. “Durante más de tres décadas como monarca, Harald V demostró una fe inquebrantable en el pueblo noruego. Nos ayudó a ver lo mejor de nosotros mismos y de los demás”.

La familia real huyó de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial

Harald nació en 1937 en Asker, cerca de Oslo, convirtiéndose en el primer príncipe noruego nacido en el país desde el rey Olav IV en 1370. En los siglos siguientes, Noruega no tuvo rey propio hasta que el abuelo de Harald, Haakon VII, fue elegido rey tras la disolución, en 1905, de la unión entre Suecia y Noruega.

Harald tenía 3 años cuando los nazis ocuparon Noruega al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Para evitar ser capturados, su madre huyó con él y sus hermanas, Ragnhild y Astrid, primero a Suecia y luego en barco a Estados Unidos, mientras que el padre y el abuelo de Harald se exiliaron en Gran Bretaña junto con el Gobierno noruego.

La negativa de Haakon a ceder ante las exigencias alemanas le valió el respeto de su pueblo.

Durante su estancia en Estados Unidos, la familia real noruega fue invitada en numerosas ocasiones a la Casa Blanca. Harald tenía 6 años cuando realizó su primer acto oficial: la bendición de nuevos aviones de combate en una base aérea noruega situada en Canadá.

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La familia se reunió en Noruega en junio de 1945, poco después del fin de la guerra en Europa. Harald estudió en colegios públicos, en la Academia Militar de Noruega y en la Universidad de Oxford.

Al igual que su padre —campeón olímpico de vela en 1928—, a Harald le encantaba el mar y los veleros. Representó a Noruega en varios Juegos Olímpicos y, en 1987, como patrón de su yate, se alzó con la medalla de oro en el Campeonato del Mundo.

Harald se casó con su novia del instituto

De joven, se instó a Harald a que buscara esposa entre las damas de la nobleza y las princesas de Europa. Durante nueve años rechazó a una serie de candidatas, aguantando hasta que finalmente consiguió el permiso de su padre para casarse con su amor de la escuela, Sonja Haraldsen, hija de un exitoso hombre de negocios.

El rey Olav temía que el matrimonio debilitara la aún joven monarquía de Noruega. Sin embargo, los noruegos acogieron con júbilo la boda celebrada el 29 de agosto de 1968 y, más tarde, aceptaron a Sonja como su reina. La pareja tuvo dos hijos: Haakon y su hermana mayor, Märtha Louise.

La Constitución noruega se modificó en 1990 para permitir que el primogénito, independientemente de su sexo, tuviera prioridad en la línea de sucesión. Sin embargo, esta modificación no se aplicó con carácter retroactivo, lo que significa que Haakon siguió teniendo prioridad sobre su hermana.

Cuando Harald ascendió al trono el 21 de enero de 1991, adoptó el mismo lema que habían utilizado su padre y su abuelo: “Todo por Noruega”. Dedicó los años siguientes a intentar modernizar la monarquía.

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“Según mi experiencia, la monarquía se mantiene firme”, dijo en una ocasión. “Esto se debe, entre otras cosas, a que mi padre y mi abuelo lo hicieron casi todo bien. Eso me supone una presión, pero lo afronto como un reto”.

Harald se ganó el reconocimiento de todo el país con un emotivo discurso pronunciado en un acto conmemorativo tras los atentados con bombas y armas de fuego perpetrados en Noruega en 2011 por el extremista de extrema derecha Anders Behring Breivik, en los que murieron 77 personas.

“Sigo convencido de que la fe en la libertad es más fuerte que el miedo. Sigo convencido de que la democracia y la sociedad noruegas son abiertas. Sigo convencido de que somos capaces de vivir con libertad y seguridad en nuestro propio país”, afirmó el rey.

En 2016, Harald pronunció un discurso inesperado y apasionado en defensa de la igualdad LGBTQ+, los refugiados y la tolerancia religiosa, en el que afirmó: “Los noruegos son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí”. Añadió que muchos noruegos han emigrado de Afganistán, Pakistán, Polonia y otros países, y que “creen en Dios, en Alá, en el universo y en nada”.

El discurso público ensalzó la diversidad de la nación escandinava y fue visto por millones de personas en las redes sociales.

Los recientes escándalos han puesto a la familia real en el punto de mira

Este año, la familia real noruega se ha visto envuelta en escándalos y graves acusaciones. La nuera de Harald, la princesa heredera Mette-Marit, ha sido objeto de un nuevo escrutinio por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Esto ha suscitado dudas sobre su criterio, aunque no se le acusa de ninguna irregularidad. Mette-Marit se disculpó por la situación en la que había puesto a la familia real, como parte de una disculpa más amplia dirigida a todos aquellos a quienes había “decepcionado”.

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Por esas mismas fechas, su hijo mayor, Marius Borg Høiby, fue declarado culpable de violación en un juicio que acaparó la atención de los medios y condenado a cuatro años de prisión. Høiby, hijo de Mette-Marit fruto de una relación anterior a su encuentro con Haakon, no ostenta ningún título real ni desempeña funciones oficiales.

En 2022, Märtha Louise, la hija de Harald, renunció a sus obligaciones reales tras causar revuelo al afirmar que podía comunicarse con los ángeles y al comprometerse con un estadounidense que se identifica como chamán. Se casaron dos años después.

En enero de 2024, tras la abdicación de la reina Margrethe de Dinamarca —su prima segunda—, Harald afirmó que se mantenía fiel al juramento que había hecho al ascender al trono: “Es para toda la vida”.

Sin embargo, a partir de entonces fue hospitalizado en dos ocasiones durante sus viajes al extranjero: una de ellas fue durante unas vacaciones en Malasia en 2024, cuando le implantaron un marcapasos, y la otra, durante unas vacaciones en febrero de 2026 en la isla española de Tenerife, cuando sufrió una infección cutánea.

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