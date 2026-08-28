Septuagenaria muere calcinada en un incendio residencial en Orocovis
Una llamada a eso de las 12:45 a.m. del viernes alertó sobre el siniestro
28 de agosto de 2026 - 6:41 AM
28 de agosto de 2026 - 6:41 AM
Las autoridades policíacas investigan, desde la madrugada del viernes, un incendio ocurrido en una residencia en el barrio Gato, sector Archilla, en Orocovis.
Según un informe preliminar, a eso de las 12:45 a.m. se recibió una llamada al cuartel alertando sobre un incendio en una casa.
“Al llegar la Policía al lugar, encuentran una residencia de concreto incendiada y un cuerpo calcinado, una mujer de 71 años, la cuales aún no ha sido identificada”, lee el informe.
El agente Alex Torres, adscrito al distrito de Orocovis, junto al agente José Vázquez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, Servicios Técnicos, Negociado del Cuerpo de Bomberos, Emergencias Médicas y la fiscal Lourdes Cruz conducen la pesquisa de rigor.
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