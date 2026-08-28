Septuagenaria muere calcinada en un incendio residencial en Orocovis

Las autoridades policíacas investigan, desde la madrugada del viernes, un incendio ocurrido en una residencia en el barrio Gato, sector Archilla, en Orocovis.

Según un informe preliminar, a eso de las 12:45 a.m. se recibió una llamada al cuartel alertando sobre un incendio en una casa.

“Al llegar la Policía al lugar, encuentran una residencia de concreto incendiada y un cuerpo calcinado, una mujer de 71 años, la cuales aún no ha sido identificada”, lee el informe.