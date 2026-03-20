La princesa heredera de Noruega habla por primera vez de sus vínculos con Jeffrey Epstein

Oslo, Noruega - La princesa heredera de Noruega dijo que fue manipulada y engañada por el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, y se sintió insegura durante un encuentro en 2013 con el financiero estadounidense en su mansión de Palm Beach, Florida.

Mette-Marit está casada con el príncipe heredero Haakon. Ella y Haakon hablaron el jueves con la emisora noruega NRK en una entrevista de 20 minutos que tuvo lugar el mismo día en que concluyó el juicio penal contra su hijo, Marius Borg Høiby.

Los fiscales han solicitado una pena de prisión de siete años y siete meses por los cargos contra Høiby, que niega las acusaciones de violación. Es hijo de Mette-Marit de una relación anterior. Se espera el veredicto a principios de junio.

La entrevista del jueves a la NRK no contenía revelaciones explosivas, pero era la primera vez que la pareja real se sentaba con periodistas para abordar las consecuencias de los vínculos de la princesa heredera con Epstein. Su relación ha suscitado dudas sobre su juicio, aunque ella no está acusada de ningún delito.

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La entrevista fue de duración limitada debido al estado de salud de Mette-Marit; padece fibrosis pulmonar, que le causa graves problemas respiratorios.

Mette-Marit se ha disculpado anteriormente por la situación en la que puso a la familia real. Conoció al financiero en 2011 y su contacto continuó en 2014. Los archivos de Epstein contenían varios centenares de menciones a la princesa heredera, que en 2019 dijo que lamentaba haber tenido contacto con él.

Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba el juicio acusado de abusar sexualmente de niñas menores de edad en sus casas de Estados Unidos. Mette-Marit dijo a NRK que no sabía que era un agresor y abusador sexual, que solo lo vio interactuar con adultos y que nunca presenció nada ilegal.

También declaró a NRK que se siente culpable por las víctimas de Epstein y que ha pasado años procesando su relación y las acusaciones contra él. Dijo que asumía la responsabilidad de no haber investigado a fondo sus antecedentes.

Los archivos de Epstein incluyen intercambios de correos electrónicos entre ambos, y mostraban una relación que algunos percibían como una estrecha amistad. En un mensaje, Mette-Marit escribió a Epstein: “me haces cosquillas en el cerebro”.

En octubre de 2012, Epstein escribió que estaba en París “a la caza de mi esposa”. Mette-Marit le contestó que París era “bueno para el adulterio”, pero que las “escandinavas” eran “mejor material de esposa”.

En otra serie de mensajes, los correos electrónicos mostraban que Mette-Marit tomó prestada una propiedad de Epstein en Palm Beach, Florida, durante varios días en 2013. Mette-Marit dijo que la estancia se organizó a través de un amigo común, y fue esta visita la que dio lugar al encuentro que la dejó sintiéndose tan insegura que llamó a Haakon a su casa.

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