Recursos Naturales activa protocolo ante evento significativo de sargazo en Cabo Rojo

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, informó este jueves que despachó personal técnico de la Unidad Especializada de Sargazo, adscrito a la Secretaría Auxiliar de Conservación e Investigación, al área de la playa Pitahaya, en Cabo Rojo, ante un evento significativo de sargazo en la zona.

“En la mañana de hoy, jueves, hemos enviado un grupo de técnicos de la Unidad Especializada de Sargazo para iniciar la evaluación de un evento significativo de sargazo que se ha registrado en la playa de Pitahaya, en Cabo Rojo. Este personal especializado estudiará la situación, incluyendo condiciones marítimas y de viento, así como tomará muestras del material para luego determinar las acciones a seguir para atender, con premura, este evento”, dijo Quiles, en comunicado de prensa.

“Hemos recibido información que el evento de sargazo en ese sector de Cabo Rojo es significativo, lo que implica que hace necesario una visita al área para comenzar los trabajos de entender el mismo”, añadió.

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Desde febrero, indicó Quiles, el DRNA afinó los preparativos para la temporada de sargazo, los cuales incluyen el reacondicionamiento de equipo pesado y embarcaciones utilizadas para la recolección del material.

Destacó, de paso, la Orden Ejecutiva 2025-037, firmada por la gobernadora Jenniffer González, que agilizó los procesos en las agencias para implantar iniciativas rápidas a fin de contener la proliferación de sargazo.

Según información oficial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el 2025 rompió récord de sargazo en el área del Atlántico Tropical, con más 40 millones de toneladas métricas. La cifra récord anterior fue de 36 millones, en 2005.