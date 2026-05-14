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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Minutos de horror en Carolina: pareja de comerciantes pierde más de $150,000 en espeluznante robo

La pareja se encontraba en la residencia cuando fue sorprendida por los ladrones. Esto fue lo que ocurrió

14 de mayo de 2026 - 2:00 PM

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Los robos domiciliarios continún siendo alarmantes, por lo que asegurar apropiadamente la residencia es prioridad. (Shutterstock)
Los robos domiciliarios continúan siendo alarmantes. (Shutterstock) (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un matrimonio de comerciantes de origen oriental fue víctima de un violento robo domiciliario en un apartamento del condominio Los Altos de Escorial, en Carolina, confirmó la Policía de Puerto Rico.

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Según el informe preliminar, la querellante narró que se encontraba en su residencia junto a su esposo cuando escuchó que tocaban la puerta en varias ocasiones, por lo que procedió a abrir.

“En la parte de afuera se encontraban tres individuos enmascarados, de los cuales uno de estos la empujó dentro del apartamento. Una vez ahí, los sospechosos amordazaron a la pareja”, dice el informe policiaco.

Durante el atraco, el trío de asaltantes se apropió de $150,000 en efectivo, varias prendas de valor no determinado y un arma de fuego marca Glock modelo G23 calibre .40, confirmó la Uniformada.

Con relación a estos hechos, una vecina, adulta mayor, salió al pasillo tras escuchar ruidos. Acto seguido, los asaltantes le arrebataron su celular marca iPhone 17 ProMax, anaranjado, valorado en $1,300.

Al lugar se movilizaron paramédicos de las compañías Dynasty y Your Life para asistir a los perjudicados, quienes rechazaron ser transportados hasta una institución hospitalaria del área.

Aunque la Policía no lo especificó en el informe preliminar, El Nuevo Día supo que los perjudicados son propietarios de un importante restaurante en Carolina.

El agente León Arroyo, de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, asumió la pesquisa del caso.

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Breaking NewsCarolinaRobo domiciliarioPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAsaltos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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