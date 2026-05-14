Minutos de horror en Carolina: pareja de comerciantes pierde más de $150,000 en espeluznante robo

Un matrimonio de comerciantes de origen oriental fue víctima de un violento robo domiciliario en un apartamento del condominio Los Altos de Escorial, en Carolina, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, la querellante narró que se encontraba en su residencia junto a su esposo cuando escuchó que tocaban la puerta en varias ocasiones, por lo que procedió a abrir.

“En la parte de afuera se encontraban tres individuos enmascarados, de los cuales uno de estos la empujó dentro del apartamento. Una vez ahí, los sospechosos amordazaron a la pareja”, dice el informe policiaco.

Durante el atraco, el trío de asaltantes se apropió de $150,000 en efectivo, varias prendas de valor no determinado y un arma de fuego marca Glock modelo G23 calibre .40, confirmó la Uniformada.

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Con relación a estos hechos, una vecina, adulta mayor, salió al pasillo tras escuchar ruidos. Acto seguido, los asaltantes le arrebataron su celular marca iPhone 17 ProMax, anaranjado, valorado en $1,300.

Al lugar se movilizaron paramédicos de las compañías Dynasty y Your Life para asistir a los perjudicados, quienes rechazaron ser transportados hasta una institución hospitalaria del área.

Aunque la Policía no lo especificó en el informe preliminar, El Nuevo Día supo que los perjudicados son propietarios de un importante restaurante en Carolina.