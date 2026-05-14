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Cruzaba la calle frente a un “fast food”: fallece un peatón en Villalba

El conductor del vehículo que impactó al hombre permaneció en la escena

14 de mayo de 2026 - 7:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El conductor no se percató del peatón que se encontraba cruzando ese tramo de la carretera. (archivo)
Agentes de la División de Patrullas de Carreteras del área de Ponce y el fiscal de turno están a cargo de la investigación.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un hombre falleció en la mañana de este jueves en Villalba, tras ser impactado por un auto mientras cruzaba una vía pública.

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La Policía precisó que el fallecido cruzaba la PR-149, en el kilómetro 58.2, frente a un restaurante de comida rápida, a eso de las 6:00 a.m.

Los detalles del incidente aún están bajo investigación. La Uniformada señaló que agentes que llegaron al lugar encontraron al peatón arrollado así como al conductor del vehículo, quien permaneció en la escena.

“El perjudicado que no ha sido identificado, resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, detalló el informe preliminar de la Policía.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras del área de Ponce y el fiscal de turno están a cargo de la investigación.

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Accidentes de TránsitoPeatón arrolladoPeatonesVillalbaPolicía de Puerto RicoBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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