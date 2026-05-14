Cruzaba la calle frente a un “fast food”: fallece un peatón en Villalba

Un hombre falleció en la mañana de este jueves en Villalba, tras ser impactado por un auto mientras cruzaba una vía pública.

La Policía precisó que el fallecido cruzaba la PR-149, en el kilómetro 58.2, frente a un restaurante de comida rápida, a eso de las 6:00 a.m.

Los detalles del incidente aún están bajo investigación. La Uniformada señaló que agentes que llegaron al lugar encontraron al peatón arrollado así como al conductor del vehículo, quien permaneció en la escena.

“El perjudicado que no ha sido identificado, resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, detalló el informe preliminar de la Policía.