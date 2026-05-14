Xi Jinping advierte de posible confrontación con Estados Unidos durante cumbre en China

Beijing - El presidente de China, Xi Jinping, lanzó el jueves contundentes advertencias acerca de evitar posibles choques entre su país y Estados Unidos, e incluso advirtió a su homólogo Donald Trump, de visita en el país, que la forma en que Washington maneja sus relaciones con Taiwán podría derivar en “conflictos”.

Su tono severo contrastó marcadamente con el de Trump, que abrió la esperada cumbre con Xi elogiando a su par chino y declarando que “es un honor ser su amigo”.

El contraste subrayó lo alejados que siguen estando los mandatarios en asuntos espinosos, incluida la guerra con Irán, las disputas comerciales y Taiwán, y dejó entrever que la visita de tres días de Trump a China probablemente estará más cargada de pompa y simbolismo que de avances bilaterales importantes.

Los dos líderes se reunieron a puerta cerrada durante unas dos horas en el Gran Salón del Pueblo y hablaron sobre comercio y otros asuntos. Según un resumen publicado en X por la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, Xi le dijo a Trump que “la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”.

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“Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán choques e incluso conflictos, poniendo en gran peligro toda la relación”, escribió.

1 / 11 | Con alfombra roja y guardia de honor: así fue la llegada de Donald Trump a China. Trabajadores desplegaron una alfombra roja tras la llegada del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, al Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, en Pekín. - Mark Schiefelbein 1 / 11 Con alfombra roja y guardia de honor: así fue la llegada de Donald Trump a China Trabajadores desplegaron una alfombra roja tras la llegada del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, al Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, en Pekín. Mark Schiefelbein Compartir

Esas declaraciones llegaron después de un breve intercambio público antes del inicio del encuentro, en el que Trump pronunció varias frases trilladas, diciéndole a X que “es un gran líder. A veces a la gente no le gusta que yo lo diga, pero lo digo de todos modos, porque es verdad”.

“Es un honor estar contigo. Es un honor ser su amigo”, declaró Trump, antes de prometer que “la relación entre China y Estados Unidos será mejor que nunca”.

Xi se mostró más sombrío en sus primeras declaraciones, expresando esperanzas de que Estados Unidos y China puedan evitar el conflicto y preguntándose “si los dos países pueden trascender la ‘trampa de Tucídides’ y forjar un nuevo modelo de relaciones entre grandes potencias”.

El mandatario chino utilizó un término popular en los estudios de política exterior, que se refiere a la idea de que cuando una potencia en ascenso amenaza con desplazar a una establecida, el resultado suele ser la guerra.

“La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas”, manifestó Xi. “Los dos países deberían ser socios en lugar de rivales”.

Xi ya había mencionado la “trampa de Tucídides” para referirse a la relación entre Estados Unidos y China, remontándose incluso a 2014.

Declaraciones contundentes tras una elaborada ceremonia de bienvenida

Trump fue recibido antes de la reunión con una elaborada ceremonia que incluyó cañonazos y una banda que interpretó el himno estadounidense, “The Star-Spangled Banner”, y el chino.

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Cientos de estudiantes llevaron a cabo un número de bienvenida, saltando mientras las niñas agitaban flores y los niños izaban banderas estadounidenses y chinas al paso de Trump y Xi.

Después de la reunión, los líderes visitaron el Templo del Cielo, un complejo religioso que data del siglo XV. Más tarde, Trump tenía previsto asistir a un banquete de Estado con Xi.

Las cuestiones sobre Taiwán siguen siendo polémicas

La advertencia de Xi sobre Taiwán refleja el descontento de China con un plan de Estados Unidos de vender armas a la isla. La Casa Blanca aprobó un paquete armamentístico por valor de 11,000 millones de dólares para Taipéi, pero aún no ha comenzado a suministrarlas. Trump también ha mostrado una mayor ambivalencia hacia Taiwán, un enfoque que está generando dudas sobre si podría estar dispuesto a reducir el apoyo a la democracia insular.

Trump no ha hecho comentarios sobre lo que se dijo en la parte privada de la reunión. Pero Xi apuntó que, junto con su homólogo, acordaron establecer una nueva orientación para las relaciones entre Washington y Pekín, que sea “constructiva, estratégica y estable”, de acuerdo con la agencia oficial Xinhua.

1 / 15 | ¿Expectativa ante visita de Trump o todo normal? Un vistazo al día a día en China. Varios turistas disfrutan de cerveza en un autoservicio giratorio que ofrece 18 sabores de 30 grifos a lo largo de la popular calle comercial Wangfujing en Beijing, el miércoles 6 de mayo. - Ng Han Guan 1 / 15 ¿Expectativa ante visita de Trump o todo normal? Un vistazo al día a día en China Varios turistas disfrutan de cerveza en un autoservicio giratorio que ofrece 18 sabores de 30 grifos a lo largo de la popular calle comercial Wangfujing en Beijing, el miércoles 6 de mayo. Ng Han Guan Compartir

Taiwán, por su parte, se mostró agradecido por el “apoyo de largo plazo” de Estados Unidos.

“El gobierno ve positivamente todas las acciones que contribuyen a la estabilidad regional y al manejo de los riesgos potenciales derivados de la expansión autoritaria”, dijo a reporteros Michelle Lee, portavoz del primer ministro taiwanés. Washington “también ha reiterado repetidamente su postura firme y clara de apoyo a Taiwán”.

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Estados Unidos espera asegurar logros comerciales

La Casa Blanca ha insistido en que Trump no hubiera realizado el viaje si no pensara que podrá lograr resultados antes de partir, lo que deja entrever que podría haber anuncios sobre comercio. Eso podría incluir un compromiso chino de comprar soya, carne de res y aeronaves a Estados Unidos. Funcionarios gubernamentales también quieren avanzar hacia el establecimiento de una Junta de Comercio con China, con el fin de abordar las diferencias comerciales entre ambos países.

Pero ninguna de las partes ha ofrecido aún detalles concretos sobre qué podría surgir del viaje de Trump, en un momento en que los estrechos vínculos económicos de Beijing con Irán podrían complicar las cosas.

Durante su reunión, los líderes hablaron sobre comercio, con Xi señalando que la puerta de oportunidades de China se abrirá cada vez más. El presidente también se reunió con un grupo de líderes empresariales estadounidenses que acompañaron a Trump a China.

Washington y Beijing alcanzaron el año pasado una tregua comercial que apaciguó las amenazas mutuas de imponer elevados aranceles. La Casa Blanca dice que ha habido conversaciones y un interés mutuo en prorrogar el acuerdo.

George Chen, socio de la consultora The Asia Group, apuntó que Xi ha dejado su “‘línea roja’ muy clara” sobre Taiwán. Pero añadió que el presidente chino mostró un tono acogedor en el frente económico y un deseo de asegurar a la comunidad empresarial estadounidense que el gigante asiático es un lugar donde pueden generarse beneficios.

Cuestiones económicas derivadas de la guerra siguen latentes

El viaje de Trump se produce en un momento en que Irán sigue dominando su agenda interna y aviva los temores sobre la posibilidad de un debilitamiento de la economía estadounidense, a medida que se calienta la temporada electoral de cara a los comicios de mitad de mandato en noviembre - en las que los republicanos tratarán de conservar el control del Congreso.

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La guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán ha llevado al cierre casi total del estrecho de Ormuz, dejando varados a buques petroleros y de gas natural y provocando un alza de los precios de la energía que amenaza al crecimiento económico global.

China es el mayor comprador de petróleo iraní, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en una entrevista con Sean Hannity, de Fox News, que Trump presentará argumentos para que Pekín ejerza su influencia sobre la República Islámica, e indicó que funcionarios del gobierno subrayarán que “las economías se están derritiendo debido a esta crisis”, lo que significa que los consumidores están “comprando menos productos chinos”.

Esto contradice la postura de Trump, quien ha intentado restar importancia a los rumores de que pedirá a Xi que presione a Teherán para que reabra el estrecho, y llegó a declarar a los reporteros que las preocupaciones sobre la economía de Estados Unidos no influirían en su enfoque hacia Irán.

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