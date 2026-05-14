Donald Trump comienza importante encuentro con Xi Jinping en China, pero grandes avances podrían ser esquivos

El presidente Donald Trump inició el jueves una cumbre con el líder chino Xi Jinping que se espera esté marcada por el simbolismo y la ceremonia, aunque probablemente sin grandes avances en asuntos clave como el comercio, las relaciones de Estados Unidos con Taiwán o la guerra en Irán.

Trump fue recibido por Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo, el imponente edificio en la Plaza Tiananmen que alberga la legislatura china. Ambos se estrecharon la mano y conversaron brevemente, mientras Trump le daba una palmada en el brazo a Xi antes de posar para fotografías.

Luego, cañones dispararon una salva de bienvenida para Trump y una banda interpretó el himno nacional de Estados Unidos. Siguiendo las instrucciones de un militar marchando al estilo de “paso de ganso” y portando una espada, Xi y Trump inspeccionaron una guardia de honor militar.

La Plaza Tiananmen fue despejada para la ceremonia y solo estuvieron presentes funcionarios, prensa y personal militar, que desfiló tras la llegada de Trump. El salón presentaba enormes escalinatas cubiertas de alfombra roja y amplias superficies de mármol, mientras soldados colocaban grandes banderas estadounidenses y chinas.

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Cientos de niños de escuela primaria vestidos con colores brillantes ofrecieron una rutina de bienvenida, saltando y agitando flores mientras los niños levantaban banderas de ambos países al paso de los dos líderes.

Luego, ambos se dirigieron a una reunión bilateral. Xi ofreció unas palabras de bienvenida antes de que Trump dijera sobre él: “Usted es un gran líder. A veces a la gente no le gusta que lo diga, pero lo digo de todos modos porque es verdad”.

“Es un honor estar con usted. Es un honor ser su amigo”, añadió Trump, antes de prometer que “la relación entre China y Estados Unidos será mejor que nunca”.

Más tarde, el presidente republicano visitará el Templo del Cielo, un complejo religioso del siglo XV que simboliza la relación entre el cielo y la tierra. Trump y Xi también asistirán a un banquete de Estado.

La Casa Blanca ha insistido en que Trump no habría realizado el viaje sin buscar resultados concretos antes de partir, sugiriendo posibles anuncios comerciales, incluida una promesa china de comprar soya, carne de res y aeronaves estadounidenses. Funcionarios de la administración también quieren avanzar hacia el establecimiento de una Junta de Comercio con China para abordar diferencias comerciales entre ambos países.

Sin embargo, ninguna de las partes ha ofrecido detalles concretos sobre posibles resultados de la visita de tres días, en momentos en que los estrechos vínculos económicos de Beijing con Irán podrían complicar las conversaciones.

Las preguntas económicas siguen a Trump en China

La visita del presidente a Beijing ocurre mientras Irán continúa dominando su agenda interna y alimentando temores sobre una posible desaceleración de la economía estadounidense, justo cuando comienza a intensificarse la temporada electoral previa a las elecciones legislativas de noviembre, en las que los republicanos buscan mantener el control del Congreso.

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La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, dejando varados buques petroleros y de gas natural y disparando los precios de la energía, lo que amenaza el crecimiento económico mundial.

Pasar tanto tiempo con Xi —especialmente en escenarios tan fastuosos— dará amplio espacio para que Trump discuta temas complejos como Irán y el comercio, además de Taiwán y un posible acuerdo nuclear tripartito entre Washington, Beijing y Rusia.

Aun así, podría ser difícil avanzar más allá de las cortesías diplomáticas.

“Ninguna de las partes logrará mucho progreso en los dos principales temas de política exterior”, predijo Jim Lewis, especialista en política tecnológica del Centro para el Análisis de Política Europea. “Trump presionará a los chinos para que lo ayuden con Irán. Ellos no estarán dispuestos. Los chinos presionarán a Trump para que haga concesiones sobre Taiwán. Veremos qué sale de eso”.

En Washington, la política alrededor de la guerra se volvió más complicada. Los republicanos del Senado bloquearon nuevamente el miércoles una legislación demócrata para detener las hostilidades en Irán, aunque la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, rompió con su partido y se convirtió en la tercera republicana en votar contra la continuación del conflicto.

China es el mayor comprador de petróleo iraní, y el secretario de Estado Marco Rubio dijo en una entrevista con Fox News que Trump argumentará ante Beijing que ejerza su influencia sobre Irán, señalando que funcionarios estadounidenses enfatizarán que “las economías se están derrumbando debido a esta crisis”, lo que significa que los consumidores están “comprando menos productos chinos”.

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“Así que está en su interés resolver esto”, dijo Rubio sobre los funcionarios chinos. “Esperamos convencerlos de desempeñar un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo y tratando de hacer en el Golfo Pérsico”.

Eso contradijo a Trump, quien ha restado importancia a las sugerencias de que presionará a Xi para que haga más respecto a Irán. El presidente también ha dicho que la presión sobre la economía estadounidense no comprometerá las exigencias de Estados Unidos mientras negocia con Irán en medio de un frágil alto el fuego.

Consultado antes de salir de la Casa Blanca sobre si la estabilidad financiera de los estadounidenses influye en las negociaciones con Irán, Trump respondió: “Ni un poquito”.

“No pienso en la situación financiera de los estadounidenses. Pienso en una sola cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear”, dijo Trump, antes de afirmar que “todos los estadounidenses entienden” esa postura.

También hubo mensajes contradictorios sobre la inflación y la guerra, ya que el vicepresidente JD Vance contradijo las propias palabras de Trump al negar que la economía estadounidense no fuera un factor importante en la búsqueda de una resolución con Teherán.

“No creo que el presidente dijera eso”, dijo Vance cuando le preguntaron sobre los comentarios de Trump. “Creo que eso tergiversa lo que dijo el presidente”.

Comercio y Taiwán también podrían dominar las conversaciones

Uno de los temas centrales es el estatus de Taiwán, dado que China está molesta por los planes de Estados Unidos de vender armas a la isla autónoma, que Beijing considera parte de su territorio.

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La administración Trump aprobó un paquete de armas de $11,000 millones para Taiwán, aunque aún no ha comenzado a entregarlo. Trump también ha mostrado mayor ambivalencia hacia Taiwán, lo que genera interrogantes sobre si estaría dispuesto a reducir el apoyo a la democracia isleña.

Taiwán es el principal fabricante de chips del mundo, produciendo componentes esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Trump ha buscado fortalecer acuerdos comerciales con Taiwán que impulsen la producción de chips en Estados Unidos.

Trump llamó personalmente a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, para invitarlo a abordar el Air Force One durante una escala de reabastecimiento en Alaska camino a Beijing. Huang forma parte de una amplia delegación de directivos de los sectores tecnológico, defensa, finanzas y agricultura.

Otros funcionarios presentes en la visita incluyen al secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Defensa Pete Hegseth, además del hijo de Trump, Eric, y Lara Trump, su nuera.

También se encuentra en China Elon Musk, director de SpaceX, quien anteriormente lideró los esfuerzos de Trump para reducir empleos federales y disminuir el tamaño del gobierno.