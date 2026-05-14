Senado de Estados Unidos confirma a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal

Washington- El Senado confirmó el miércoles al candidato del presidente Donald Trump para dirigir el Banco de la Reserva Federal, Kevin Warsh, lo que aportará un nuevo liderazgo al banco central más poderoso del mundo en un momento delicado para la economía global.

Warsh fue confirmado en una votación en gran medida partidista. La confirmación de Warsh quedó en duda por unos meses después de que el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, manifestara que bloquearía la nominación mientras el Departamento de Justicia investigaba al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El gobierno abandonó la investigación en abril y quedó despejado el camino para que el Senado confirmara a Warsh.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, instó a sus colegas a apoyar a Warsh durante un discurso en el pleno el miércoles por la mañana, diciendo que es fundamental que un presidente de la Reserva Federal “entienda no sólo lo macro”, sino también “aprecie la microeconomía: y esos son los estadounidenses trabajadores, sus empleos y sus medios de vida”.

PUBLICIDAD

“Kevin Warsh es justamente ese tipo de persona”, dijo Thune.

Warsh, de 56 años y exalto funcionario de la Reserva Federal, asumirá la presidencia en un momento inusualmente difícil para el organismo independiente.

La inflación ha superado el objetivo del 2% de la Reserva Federal durante cinco años y ahora está aumentando más rápido debido al alza de los precios de la gasolina. El comité que fija las tasas de interés está dividido y el mes pasado registró la mayor cantidad de votos disidentes en más de tres décadas. Y Powell, tras años de ataques personales por parte del presidente republicano y una investigación legal sin precedentes del Departamento de Justicia, planea permanecer en la junta de la institución incluso después de que termine su mandato como presidente, lo que podría crear un centro de poder competidor.

ARCHIVO - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se dirige a los estudiantes en la Universidad de Harvard, el 30 de marzo de 2026, en Cambridge, Massachusetts (AP Photo/Charles Krupa, File) (Charles Krupa)

Trump ha exigido cambios en la Reserva Federal

La Reserva Federal ha enfrentado numerosas amenazas a su independencia por parte de Trump, quien ha atacado repetidamente a Powell por no recortar las tasas de interés. Trump también intentó destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, e inició una investigación sobre un breve testimonio de Powell ante el Senado relacionado con una renovación de un edificio.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, declaró en una entrevista con Fox News el domingo que cree que los mercados están aliviados de que Warsh “ayudará a bajar las tasas de interés con el tiempo”.

“Obviamente, guiado por los datos”, dijo Hassett. “No le estoy poniendo ninguna presión a Kevin Warsh”.

PUBLICIDAD

En diciembre, Trump dijo en su red social que quería un presidente de la Reserva Federal que recortara las tasas de interés cuando subiera el mercado bursátil -lo contrario de lo que recomiendan los economistas- y añadió: “¡Cualquiera que no esté de acuerdo conmigo nunca será presidente de la Reserva Federal!”.

Los comentarios de Trump han alimentado preocupaciones sobre si Warsh fijará las tasas en función de las condiciones económicas o para complacer a Trump, incluso si hacerlo pudiera empeorar la inflación. En la audiencia de confirmación de Warsh el mes pasado, la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, lo descalificó como un “títere” de Trump. Warsh se negó a decir que el demócrata Joe Biden habría ganado las elecciones de 2020 frente a Trump, quien ha afirmado falsamente que el fraude electoral le costó la reelección.

Aun así, Warsh negó en la audiencia que Trump lo hubiera presionado para reducir las tasas de interés.

“El presidente ni una sola vez me pidió que me comprometiera con alguna decisión específica sobre tasas de interés, punto”, dijo Warsh entonces. “Tampoco aceptaría hacerlo si lo hubiera hecho. ... Seré un actor independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal”.

Sello de la Reserva Federal de EE.UU. Impacto en la economía de PR. (Andrew Harnik)

Crítico de otros liderazgos de la Reserva Federal

Warsh ha sido muy crítico del desempeño reciente de la Reserva Federal, en particular del repunte de la inflación en 2021-2022, el peor en cuatro décadas, y ha pedido un “cambio de régimen” . Sin embargo, sólo ha ofrecido lineamientos generales de lo que implicaría ese cambio.

Ha pedido limitar las comunicaciones de la Reserva Federal, lo que sería un giro drástico después de décadas de creciente transparencia. Ha argumentado que algunas de sus herramientas de comunicación, como los pronósticos trimestrales sobre hacia dónde podría dirigirse su tasa clave, han dificultado que los funcionarios cambien de rumbo.

PUBLICIDAD

Los demócratas del Senado también han condenado a Warsh por no divulgar plenamente los detalles de su vasta riqueza, que según las declaraciones asciende al menos a 100 millones de dólares. Sus inversiones incluyen participaciones en Polymarket y SpaceX, pero no ha revelado qué tan grandes son. Prometió vender todos esos activos dentro de los 90 días posteriores a prestar juramento.

“Será el presidente de la Reserva Federal más rico de la historia, pero se niega a brindar transparencia al pueblo estadounidense sobre con quién está entrelazado”, señaló Warren.

Warsh afronta condiciones económicas difíciles

La Reserva Federal aún lidia con cómo responder al aumento del 50% en los precios de la gasolina por la guerra con Irán. El incremento ha impulsado la inflación, que alcanzó el 3,8% en abril.

El Congreso ha encargado a la Fed mantener los precios estables, lo que busca hacer elevando su tasa de corto plazo para encarecer el endeudamiento y el gasto, enfriando el crecimiento y la inflación.

Por lo general, la Reserva Federal pasa por altos aumentos temporales de precios que provienen de interrupciones de suministro, como el corte de petróleo por la guerra a través del estrecho de Ormuz, porque esos precios normalmente se estabilizan -o incluso vuelven a bajar- una vez que se restablece el suministro.

ARCHIVO - Kevin Warsh habla con los medios de comunicación sobre su informe sobre la transparencia en el Banco de Inglaterra, en Londres, 11 de diciembre de 2014. (AP Photo/Alastair Grant, Pool, Archivo) (Alastair Grant)

Pero la Reserva Federal también siguió ese enfoque después de que la pandemia de coronavirus complicó las cadenas mundiales de suministro de bienes, elevando los precios de cosas como autos, muebles y electrónicos. La inflación resultó durar más de lo esperado, y Powell y otros funcionarios de la Reserva Federal han reconocido que esperaban demasiado para subir las tasas. La inflación se disparó al 9,1% para junio de 2022.

PUBLICIDAD

El comité que fija las tasas de la Reserva Federal ha mantenido las tasas sin cambios durante tres reuniones consecutivas mientras evalúa el impacto del alza del precio de la gasolina. En su reunión más reciente el mes pasado, tres miembros del comité objetaron un lenguaje que sugería que su próximo movimiento sería un recorte de tasas. Prefirieron un lenguaje más neutral que permitiera un aumento. Muchos observadores vieron esas disidencias como un disparo de advertencia a Warsh de que no podrá impulsar fácilmente reducciones de tasas.

Un cuarto miembro del comité de 12 integrantes, Stephen Miran, disintió a favor de un recorte de tasas, como lo ha hecho en cada reunión desde que Trump lo nombró para la junta de la Reserva Federal en septiembre. Miran está en funciones hasta que se nombre a un sustituto, y Warsh ocupará su lugar.

Powell, por su parte, dijo en una conferencia de prensa el 29 de abril que permanecería como gobernador de la Reserva Federal hasta que el Departamento de Justicia cierre su investigación sobre el proyecto del edificio de la Reserva Federal, la primera vez que un jefe del banco central podría permanecer en la junta por un periodo prolongado desde 1948. Su mandato como gobernador dura hasta enero de 2028.

La fiscal federal Jeanine Pirro ha abandonado la investigación del gobierno, pero ha dicho que podría reabrirse si el inspector general de la Reserva Federal, que ha revisado el proyecto de renovación desde julio pasado, encuentra indicios de actividad delictiva.