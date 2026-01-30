Donald Trump nombra a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal

Washington - El presidente Donald Trump dijo el viernes que nominará al exfuncionario de la Reserva Federal Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Fed, una elección que probablemente resulte en cambios bruscos en la poderosa agencia que podrían acercarla a la Casa Blanca y reducir su larga independencia de la política cotidiana.

Warsh sustituiría al actual presidente, Jerome Powell, cuando expire su mandato en mayo. Trump eligió a Powell para dirigir la Fed en 2017, pero este año lo ha atacado implacablemente por no recortar los tipos de interés con la suficiente rapidez.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Fed, tal vez el mejor”, publicó Trump en su sitio Truth Social. “Además de todo lo demás, él es ‘casting central’, y nunca te defraudará”.

El nombramiento, que requiere la confirmación del Senado, supone un viaje de ida y vuelta para Warsh, de 55 años, que fue miembro del consejo de la Fed de 2006 a 2011. Fue el gobernador más joven de la historia cuando fue nombrado a los 35 años. Actualmente es miembro de la derechista Hoover Institution y profesor en la Stanford Graduate School of Business.

En cierto modo, Warsh es una elección improbable para el presidente republicano porque ha sido durante mucho tiempo un halcón en el lenguaje de la Fed, o alguien que normalmente apoya tipos de interés más altos para controlar la inflación. Trump ha afirmado que el tipo de interés oficial de la Reserva Federal debería ser tan bajo como el 1%, muy por debajo de su nivel actual de alrededor del 3,6%, una postura que pocos economistas respaldan.

Durante su etapa como gobernador, Warsh se opuso a algunas de las políticas de tipos de interés bajos que la Fed aplicó durante y después de la Gran Recesión de 2008-09. También expresó a menudo su preocupación por que la inflación se acelerara pronto, aunque se mantuvo en niveles mínimos durante muchos años después de la recesión.

Sin embargo, más recientemente, en discursos y columnas de opinión, Warsh se ha mostrado partidario de bajar los tipos.

Control de la Fed

El nombramiento de Warsh sería un paso importante para que Trump afirmara un mayor control sobre la Fed, una de las pocas agencias federales independientes que quedan. Aunque todos los presidentes influyen en la política de la Fed a través de sus nombramientos, los ataques retóricos de Trump contra el banco central han suscitado dudas sobre su condición de institución independiente.

El anuncio se produce tras una búsqueda prolongada e inusualmente pública que subrayó la importancia de la decisión para Trump y el impacto potencial que podría tener en la economía. El presidente de la Reserva Federal es uno de los responsables económicos más poderosos del mundo, encargado de luchar contra la inflación en Estados Unidos y, al mismo tiempo, apoyar el máximo empleo. La Fed es también el principal regulador bancario del país.

Con el tiempo, las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés influyen en el coste de los préstamos en toda la economía, incluidas las hipotecas, los préstamos para automóviles y las tarjetas de crédito.

Por ahora, Warsh ocuparía un puesto en la junta de gobierno de la Fed que estaba ocupado temporalmente por Stephen Miran, un asesor de la Casa Blanca que Trump nombró en septiembre. Una vez en el consejo, Trump podría elevar a Warsh al puesto de presidente cuando finalice el mandato de Powell en mayo.

La política económica de Trump

Desde la reelección de Trump, Warsh ha expresado su apoyo a las políticas económicas del presidente, a pesar de un historial como republicano más convencional y favorable al libre comercio.

En una columna publicada en enero de 2025 en The Wall Street Journal, Warsh escribió que “las enérgicas políticas desreguladoras de la administración Trump, de aplicarse, serían desinflacionistas. Los recortes del gasto público -inspirados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental- también reducirían materialmente las presiones inflacionistas.” Una menor inflación permitiría a la Fed aplicar los recortes de tipos que desea el presidente.

Desde su primer mandato, Trump ha roto con varias décadas de precedentes según los cuales los presidentes han evitado pedir públicamente recortes de tipos, por respeto al estatus de la Fed como agencia independiente.

Trump también ha intentado ejercer un mayor control sobre la Fed. En agosto intentó despedir a Lisa Cook, una de los siete gobernadores del consejo de la Fed, en un esfuerzo por asegurarse la mayoría del consejo. Ha nombrado a otros tres miembros, dos de ellos en su primer mandato.

Cook, sin embargo, presentó una demanda para conservar su puesto de trabajo, y el Tribunal Supremo, en una vista celebrada la semana pasada, pareció inclinarse por permitirle conservar su empleo mientras se resuelve su demanda.

Los estudios económicos han demostrado que los bancos centrales independientes controlan mejor la inflación. Los cargos electos, como Trump, suelen exigir tipos de interés más bajos para estimular el crecimiento y la contratación, lo que puede provocar un aumento de los precios.

Trump había dicho que nombraría a un presidente de la Fed que recortara los tipos de interés, lo que, según él, reduciría los costes de endeudamiento de la enorme pila de deuda del Gobierno federal, de 38 billones de dólares. Trump también quiere tipos más bajos para impulsar las moribundas ventas de viviendas, que se han visto frenadas en parte por el aumento de los costes hipotecarios. Sin embargo, la Reserva Federal no fija directamente los tipos de interés a largo plazo para la compra de viviendas y automóviles.

Potenciales retos y reacciones en contra

De ser confirmado por el Senado, Warsh tendría dificultades para bajar mucho más los tipos de interés. El presidente es sólo uno de los 19 miembros del comité de fijación de tipos de la Fed, 12 de los cuales votan en cada decisión. El comité ya está dividido entre los preocupados por la persistente inflación, que querrían mantener los tipos sin cambios, y los que piensan que los recientes repuntes del desempleo apuntan a una economía tambaleante que necesita tipos de interés más bajos para impulsar la contratación.

Los mercados financieros también podrían reaccionar. Si la Reserva Federal reduce los tipos de interés a corto plazo con demasiada agresividad y se considera que lo hace por motivos políticos, los inversores de Wall Street podrían vender bonos del Tesoro por temor a que aumente la inflación. Estas ventas harían subir los tipos de interés a largo plazo, incluidos los hipotecarios, y se volverían en contra de Warsh.

Trump consideró nombrar a Warsh presidente de la Fed durante su primer mandato, aunque finalmente se decantó por Powell. El suegro de Warsh es Ronald Lauder, heredero de la fortuna de cosméticos Estee Lauder y donante y confidente de Trump desde hace mucho tiempo.

¿Quién es Warsh?

Antes de formar parte del consejo de la Reserva Federal en 2006, Warsh fue asesor económico en la administración republicana de George W. Bush y banquero de inversiones en Morgan Stanley.

Warsh trabajó estrechamente con el entonces presidente Ben Bernanke en 2008-09 durante los esfuerzos del banco central por combatir la crisis financiera y la Gran Recesión. Bernanke escribió más tarde en sus memorias que Warsh era “uno de mis asesores y confidentes más cercanos” y añadió que su “conocimiento político y de los mercados y sus numerosos contactos en Wall Street resultarían inestimables.”

Warsh, sin embargo, expresó su preocupación en 2008, cuando la economía se sumió en una profunda recesión, de que nuevos recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal pudieran espolear la inflación. Sin embargo, incluso después de que la Fed redujera sus tipos casi a cero, la inflación se mantuvo baja.

Y se opuso en reuniones de 2011 a la decisión de la Fed de comprar 600.000 millones de dólares en bonos del Tesoro, un esfuerzo por bajar los tipos de interés a largo plazo, aunque finalmente votó a favor de la decisión a instancias de Bernanke.

En los últimos meses, Warsh se ha mostrado mucho más crítico con la Reserva Federal, pidiendo un “cambio de régimen” y atacando a Powell por ocuparse de cuestiones como el cambio climático y la diversidad, la equidad y la inclusión, que, según Warsh, están fuera del mandato de la Reserva Federal.

Su enfoque más crítico sugiere que si asciende al puesto de presidente, supondría una brusca transición en la Reserva Federal.

En una entrevista en julio en CNBC, Warsh dijo que la política de la Fed “ha estado rota durante bastante tiempo”.

“El banco central que se sienta ahí hoy es radicalmente distinto del banco central al que yo me incorporé en 2006”, añadió. Al permitir que la inflación se disparara en 2021-22, la Fed “provocó el mayor error de política macroeconómica en 45 años, que dividió al país.”

