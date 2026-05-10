Dorado llevará cabo mejoras a rotonda de la PR-693

El municipio de Dorado informó que a partir del martes, 12 de mayo, estarán llevando a cabo mejoras en la rotonda localizada en la PR-693, kilómetro 1.65, a la entrada del pueblo por la salida #24.

Según un comunicado de prensa, las mejoras propuestas incluyen la reconfiguración geométrica de la rotonda, la incorporación de carriles para facilitar los movimientos de giro, así como la extensión del carril “bypass” desde la salida #24 de la PR-22.

De igual forma, se contemplan trabajos de rehabilitación de pavimento y la optimización del sistema de alumbrado mediante tecnología LED.

También se atenderá la relocalización y mitigación de vegetación conforme a los requisitos aplicables.

El proyecto se llevará a cabo por etapas y conforme al Plan de Mantenimiento de Tránsito (MOT) que permitiría la ejecución progresiva de las mejoras sin interrumpir la operación de la vía.