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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dorado llevará cabo mejoras a rotonda de la PR-693

Los trabajos iniciarán a partir del martes, 12 de mayo

10 de mayo de 2026 - 5:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se prevé que los arreglos inicien el 12 de mayo. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El municipio de Dorado informó que a partir del martes, 12 de mayo, estarán llevando a cabo mejoras en la rotonda localizada en la PR-693, kilómetro 1.65, a la entrada del pueblo por la salida #24.

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Según un comunicado de prensa, las mejoras propuestas incluyen la reconfiguración geométrica de la rotonda, la incorporación de carriles para facilitar los movimientos de giro, así como la extensión del carril “bypass” desde la salida #24 de la PR-22.

De igual forma, se contemplan trabajos de rehabilitación de pavimento y la optimización del sistema de alumbrado mediante tecnología LED.

También se atenderá la relocalización y mitigación de vegetación conforme a los requisitos aplicables.

El proyecto se llevará a cabo por etapas y conforme al Plan de Mantenimiento de Tránsito (MOT) que permitiría la ejecución progresiva de las mejoras sin interrumpir la operación de la vía.

Asimismo, se estarán compartiendo actualizaciones sobre los cambios en los patrones de tránsito, incluyendo material gráfico para orientar a los conductores sobre la circulación vehicular en etapas claves del desarrollo.

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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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