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Departamento de Salud hace llamado a la calma por brote de norovirus en crucero que partió de San Juan

El secretario Víctor Ramos enfatizó que se trata de un virus altamente contagioso, pero que no suele ser letal

10 de mayo de 2026 - 3:10 PM

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El secretario de Salud, Víctor Ramos, aseguró que se mantienen atentos a lo que sucede a nivel internacional con el hantavirus, aunque dijo que el riesgo de contagios en la isla es mínimo. (Pablo Martínez Rodríguez)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El secretario de Salud, Víctor Ramos, hizo este domingo un llamado a la calma, luego que el viernes zarpara un crucero desde el puerto de San Juan con múltiples pasajeros y tripulantes contagiados con un brote de norovirus.

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El crucero salió de la isla con destino a República Dominicana, Bahamas y Florida, se informó.

“Lo importante, y por lo que estamos aquí, es para que la gente no se alarme con lo que están hablando con los cruceros. El norovirus, que es la infección que hay en el crucero que va ahora mismo hacia Florida, es un virus altamente contagioso, pero que no suele ser letal. Dura de uno a tres días, y la mayoría de la gente resuelve con hidratación por boca. La gente que es muy mayor o los niños chiquitos, a veces, requieren hospitalización y suero, pero no es lo más común”, explicó el secretario, en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

Ramos precisó que, el año pasado, en la isla se registraron 42 casos de personas con norovirus. No proveyó la cifra de cuántos contagios se han reportado en lo que va de este año.

“La realidad es que debieron ser muchos más porque, usualmente, esto se hace (el registro) cuando la gente tiene enfermedad más severa, y estamos buscando colitis infecciosa, salmonela, etcétera, pues sale que es norovirus. Pero el norovirus, por ejemplo, crea brotes en las escuelas, en los centros y en los cruceros”, aclaró.

Destacó que todo crucero o embarcación que llegue a la isla está obligada a completar un “manifiesto de salud”, en el que declaran si llevan alguna persona con una enfermedad infecciosa.

Pasajeros y tripulación del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, tras su llegada al puerto de Granadilla en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026.Los pasajeros desembarcan del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el puerto de Granadilla, en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026.Ambulancias procedentes de Bélgica llegan al aeropuerto de Eindhoven, Países Bajos, el domingo 10 de mayo de 2026, para recoger a los pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus.
1 / 29 | De película de terror: Así fue el traslado de los pasajeros al salir del crucero con hantavirus. Pasajeros y tripulación del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, tras su llegada al puerto de Granadilla en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026. - The Associated Press

De otra parte, respecto al hantavirus, el secretario de Salud que se mantienen alertas ante el brote detectado en un crucero que partió desde Argentina y este domingo desembarcó en España, aunque insistió en que nadie debe alarmarse. “Todo, todo está coordinado, aunque el riesgo sigue siendo sumamente bajo”, enfatizó Ramos.

“De hantavirus, nunca se ha reportado un caso en Puerto Rico, pero es parte de las enfermedades que tendrían que notificarse obligatoriamente por la orden administrativa 597″, dijo.

“Se transmite por contacto directo con la secreción de los roedores, en la orina, excreta o saliva, ya sea caminar en sitios donde hay roedores y que esté contaminada la comida”, agregó.

A nivel mundial, se supo del hantavirus por el brote ocurrido a bordo del crucero MV Hondius, que partió el 1 de abril desde Argentina, con destino a Cabo Verde, y durante la travesía se produjo un brote de la enfermedad que causó la muerte de tres personas.

La embarcación, de la operadora Oceanwide Expeditions, llegó a Tenerife, en islas Canarias, con 151 personas de 23 nacionalidades que serían evacuadas y posteriormente repatriadas bajo rigurosas medidas salubristas.

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Departamento de Salud HantavirusCrucerosVíctor Ramos
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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