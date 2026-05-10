Departamento de Salud hace llamado a la calma por brote de norovirus en crucero que partió de San Juan

El secretario de Salud, Víctor Ramos, hizo este domingo un llamado a la calma, luego que el viernes zarpara un crucero desde el puerto de San Juan con múltiples pasajeros y tripulantes contagiados con un brote de norovirus.

El crucero salió de la isla con destino a República Dominicana, Bahamas y Florida, se informó.

“Lo importante, y por lo que estamos aquí, es para que la gente no se alarme con lo que están hablando con los cruceros. El norovirus, que es la infección que hay en el crucero que va ahora mismo hacia Florida, es un virus altamente contagioso, pero que no suele ser letal. Dura de uno a tres días, y la mayoría de la gente resuelve con hidratación por boca. La gente que es muy mayor o los niños chiquitos, a veces, requieren hospitalización y suero, pero no es lo más común”, explicó el secretario, en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

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Ramos precisó que, el año pasado, en la isla se registraron 42 casos de personas con norovirus. No proveyó la cifra de cuántos contagios se han reportado en lo que va de este año.

“La realidad es que debieron ser muchos más porque, usualmente, esto se hace (el registro) cuando la gente tiene enfermedad más severa, y estamos buscando colitis infecciosa, salmonela, etcétera, pues sale que es norovirus. Pero el norovirus, por ejemplo, crea brotes en las escuelas, en los centros y en los cruceros”, aclaró.

Destacó que todo crucero o embarcación que llegue a la isla está obligada a completar un “manifiesto de salud”, en el que declaran si llevan alguna persona con una enfermedad infecciosa.

1 / 29 | De película de terror: Así fue el traslado de los pasajeros al salir del crucero con hantavirus. Pasajeros y tripulación del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, tras su llegada al puerto de Granadilla en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026. - The Associated Press 1 / 29 De película de terror: Así fue el traslado de los pasajeros al salir del crucero con hantavirus Pasajeros y tripulación del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, tras su llegada al puerto de Granadilla en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026. The Associated Press Compartir

De otra parte, respecto al hantavirus, el secretario de Salud que se mantienen alertas ante el brote detectado en un crucero que partió desde Argentina y este domingo desembarcó en España, aunque insistió en que nadie debe alarmarse. “Todo, todo está coordinado, aunque el riesgo sigue siendo sumamente bajo”, enfatizó Ramos.

“De hantavirus, nunca se ha reportado un caso en Puerto Rico, pero es parte de las enfermedades que tendrían que notificarse obligatoriamente por la orden administrativa 597″, dijo.

“Se transmite por contacto directo con la secreción de los roedores, en la orina, excreta o saliva, ya sea caminar en sitios donde hay roedores y que esté contaminada la comida”, agregó.

A nivel mundial, se supo del hantavirus por el brote ocurrido a bordo del crucero MV Hondius, que partió el 1 de abril desde Argentina, con destino a Cabo Verde, y durante la travesía se produjo un brote de la enfermedad que causó la muerte de tres personas.