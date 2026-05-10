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Inicia el desembarco de pasajeros del crucero con brote de hantavirus

Las personas a bordo del MV Hondius serán trasladadas de Tenerife a Madrid, donde pasarán a un hospital militar

10 de mayo de 2026 - 6:37 AM

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Pasajeros del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus desembarcan en el puerto de Granadilla en la isla española de Tenerife. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Granadilla, España - El desembarco del pasaje del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, comenzó este domingo y los primeros en salir del barco han sido los 14 españoles y un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en África, repartidos en dos lanchas con siete pasajeros cada una, informó el Ministerio español de Sanidad.

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Una vez en la explanada del puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, les esperaba un autobús de la Unidad Militar de Emergencias que ya los traslada hasta el aeropuerto Tenerife Sur.

Allí ya está preparado el avión militar que los llevará hasta Madrid, donde pasarán la cuarentena en un hospital militar, excepto el epidemiólogo de la OMS, que embarcará en el vuelo a Países Bajos, según fuentes de Sanidad.

Los pasajeros visten unos chubasqueros azules, van con mascarillas y llevan unas bolsas blancas con sus pertenencias, según pudo comprobar EFE.

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus.Tres pasajeros han muerto y al menos cuatro personas están enfermas en lo que funcionarios de salud dicen que es un brote de hantavirus, que por lo general se propaga al inhalar el excremento de roedores contaminados. Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco MV Hondius en el mar.
1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press

Durante la jornada se irán produciendo los sucesivos desembarcos y desplazamientos hasta el aeropuerto Tenerife Sur en función de la disponibilidad de los vuelos que los trasladen a sus puntos de origen.

Tras los españoles, serán desembarcados los ciudadanos de Países Bajos, en cuyo avión también irán pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.

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HantavirusCrucerosIslas CanariasTenerifeMadridCuarentenaBreaking NewsOrganización Mundial de la Salud
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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