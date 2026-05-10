Inicia el desembarco de pasajeros del crucero con brote de hantavirus

1 / 13 Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus.

The Associated Press