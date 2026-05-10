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Riesgo de contagio de hantavirus es bajo, pero los países están tomando sus precauciones

El director de la OMS, Tedros Adhanom, apuntó a investigaciones sobre la enfermedad

10 de mayo de 2026 - 10:55 AM

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Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación.Dos de los pasajeros desembarcados que iban a bordo del crucero neerlandés MV Hondius bajaron en el puerto de Granadilla de Abona. Mientras, médicos militares del Ejército Británico se lanzan en paracaídas sobre Tristan da Cunha, donde uno de los 221 residentes tiene un caso sospechoso de hantavirus.
1 / 16 | Riesgo de contagio de hantavirus es bajo, pero los países están tomando sus precauciones . Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación. - Ramón de la Rocha
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, afirmó este domingo que el riesgo de contagio de hantavirus a través de los casos del crucero MV Hondius es bajo, pero también resaltó que todos los países de los que procede el pasaje están tomando precauciones.

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El responsable de la OMS participó hoy en una rueda de prensa en el puerto de Grandilla de Abona, en la isla de Tenerife (Atlántico), junto a la ministra española de Sanidad, Mónica García, mientras se está llevando a cabo el desembarco de los pasajeros y parte de la tripulación del crucero, bajo la supervisión de la OMS y de las autoridades de España, donde pertenece la ínsula.

El director de la OMS señaló que su afirmación de que el riesgo de contagio es bajo se basa en las comprobaciones e investigaciones que se han hecho de este virus, pero incidió en que los países están tomando sus precauciones y Estados Unidos hizo ya los preparativos.

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus.Tres pasajeros han muerto y al menos cuatro personas están enfermas en lo que funcionarios de salud dicen que es un brote de hantavirus, que por lo general se propaga al inhalar el excremento de roedores contaminados. Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco MV Hondius en el mar.
1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press

Tedros Adhanom se refirió en concreto a los 17 pasajeros estadounidenses que, tras ser desembarcados del buque, serán trasladados a su país este mismo domingo. Además, confió en que los estadounidenses crean en lo que dicen sus expertos.

El director de la OMS también resaltó el liderazgo de España y de la isla canaria de Tenerife en esta crisis, que considera que se está gestionando “muy bien”.

Adhanom recordó que el tercer y último fallecimiento por este brote se produjo el pasado 2 de mayo, por lo que consideró que se han tomado las medidas adecuadas para su control.

Por su parte, la ministra de Sanidad española, Mónica García, insistió en que este operativo está funcionando “muy bien” y con absoluta seguridad para la población local.

También anunció que los test epidemiológicos practicados por el personal de Sanidad Exterior a los pasajeros del crucero Hondius confirman que están asintomáticos.

El desembarco se está produciendo de forma escalonada y se hará en función de la disponibilidad de los aviones para la repatriación.

El crucero MV Hondius fondeó esta madrugada frente al puerto tinerfeño de Granadilla y desde allí, una vez amaneció, los pasajeros están siendo llevados en lanchas hasta el puerto para después ser trasladados en autobús hasta el aeropuerto, que está a poca distancia, y desde allí partir hacia sus países de origen.

El barco partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó la muerte de tres personas y seis casos más confirmados hasta ayer, sábado, por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En él viajaban en el momento de su llegada a Tenerife 151 personas de 23 nacionalidades: 38 filipinos (todos ellos miembros de la tripulación), 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles, entre los grupos más numerosos, según informó la operadora del crucero, Oceanwide Expeditions.

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