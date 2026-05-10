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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Al inicio del Día de las Madres: tres jóvenes resultan heridos en aparatoso choque en Luquillo

La Policía investiga el accidente registrado en horas de la madrugada del domingo

10 de mayo de 2026 - 11:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El menor de cinco meses está en condición estable. (GFR Media)
Uno de los afectados fue transportado al Centro Médico de Río Piedras. (GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Al filo del inicio del Día de las Madres, tres jóvenes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la PR-3, a la altura del kilómetro 41.4, en el semáforo frente a El Hamberguito y Algo Más, en Luquillo.

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El incidente se reportó a eso de la 1:45 de la madrugada y es investigado por la División de Patrullas y Carreteras de Fajardo, según la Policía de Puerto Rico.

La pesquisa preliminar apunta a que el conductor de un Nissan Altima del año 2012 transitaba por la mencionada vía cuando, presuntamente, realizó un viraje a la izquierda sin tomar las debidas precauciones, siendo impactado por una Honda Ridgeline del año 2009 que viajaba en dirección contraria.

Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales.El joven era embajador de marcas de productos de barbería."A veces en la vida llega alguien que ve en ti lo que ni tú mismo ve", escribió Santiago Maestre a su pareja en un mensaje en agradecimiento por su apoyo mientras se dirigía al San Juan Beauty Show.
1 / 6 | "Chispi Flow": así presumía de su talento el barbero asesinado en Arecibo. Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales. - Instagram/chispiflow_thebarber3

Como consecuencia del choque resultaron heridos Jael D. Rosario Rodríguez, de 19 años; Justin Gil Pagán Laureano, de 21 años y conductor del vehículo Nissan Altima; y Heiam Díaz Martínez, de 20 años, quien sufrió heridas de gravedad. Este último fue transportado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras para recibir tratamiento especializado.

La conductora de la Honda Ridgeline fue identificada como Gisela Ortiz Reyes.

Paramédicos estatales y de compañías privadas ofrecieron asistencia médica en el lugar y trasladaron a los perjudicados a diferentes instituciones hospitalarias.

Como parte de la investigación, ambos vehículos fueron ocupados para fines de peritaje y a los conductores se les practicó la prueba de alcohol en la sangre.

La investigación y el procesamiento de la escena estuvieron a cargo del agente Dionisio Molina, adscrito a la División de Autopistas de Ceiba, junto a personal de Servicios Técnicos.

El caso fue consultado con el fiscal Daniel Feliciano, quien ordenó citar posteriormente a las partes involucradas para continuar con la pesquisa.

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