Al inicio del Día de las Madres: tres jóvenes resultan heridos en aparatoso choque en Luquillo
La Policía investiga el accidente registrado en horas de la madrugada del domingo
10 de mayo de 2026 - 11:24 AM
10 de mayo de 2026 - 11:24 AM
Al filo del inicio del Día de las Madres, tres jóvenes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la PR-3, a la altura del kilómetro 41.4, en el semáforo frente a El Hamberguito y Algo Más, en Luquillo.
El incidente se reportó a eso de la 1:45 de la madrugada y es investigado por la División de Patrullas y Carreteras de Fajardo, según la Policía de Puerto Rico.
La pesquisa preliminar apunta a que el conductor de un Nissan Altima del año 2012 transitaba por la mencionada vía cuando, presuntamente, realizó un viraje a la izquierda sin tomar las debidas precauciones, siendo impactado por una Honda Ridgeline del año 2009 que viajaba en dirección contraria.
Como consecuencia del choque resultaron heridos Jael D. Rosario Rodríguez, de 19 años; Justin Gil Pagán Laureano, de 21 años y conductor del vehículo Nissan Altima; y Heiam Díaz Martínez, de 20 años, quien sufrió heridas de gravedad. Este último fue transportado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras para recibir tratamiento especializado.
La conductora de la Honda Ridgeline fue identificada como Gisela Ortiz Reyes.
Paramédicos estatales y de compañías privadas ofrecieron asistencia médica en el lugar y trasladaron a los perjudicados a diferentes instituciones hospitalarias.
Como parte de la investigación, ambos vehículos fueron ocupados para fines de peritaje y a los conductores se les practicó la prueba de alcohol en la sangre.
La investigación y el procesamiento de la escena estuvieron a cargo del agente Dionisio Molina, adscrito a la División de Autopistas de Ceiba, junto a personal de Servicios Técnicos.
El caso fue consultado con el fiscal Daniel Feliciano, quien ordenó citar posteriormente a las partes involucradas para continuar con la pesquisa.
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