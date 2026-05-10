¿Tienes planes afuera para el Día de las Madres? Así estará el tiempo

Las temperaturas calurosas, con brisa y posibilidades de aguaceros de corta duración en la tarde, dominarán este domingo, Día de las Madres, el panorama en Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Una masa de aire seco dictará las condiciones del tiempo al menos hasta el martes, explicó el SNM en su discusión del pronóstico diario.

“En cuanto a la temperatura, el calor sigue siendo el principal peligro”, estableció la agencia meteorológica.

“Esta persistente masa de aire cálido, combinada con la humedad disponible en la superficie, provocará máximas diurnas en superficie de entre los altos 80 grados (Fahrenheit) y los bajos 90 grados en zonas bajas, áreas urbanas y llanuras costeras. Los residentes y visitantes pueden esperar índices de calor elevados, superiores a los 100 grados durante las horas de mayor calor de la tarde”, añadió.

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El pronóstico destaca que se espera “un flujo de vientos alisios moderado a fuerte del este al este-sureste, con velocidades de entre 15 y 20 nudos”. Se podrían reportar ráfagas más fuertes en las zonas costeras.

Estas condiciones ventosas y las altas temperaturas provocarán un elevado riesgo de incendios forestales este domingo, mayormente para la costa sur.

Mientras, en el mar se esperan corrientes de resaca que podrían representar un riesgo para bañistas.

“Persiste un riesgo moderado de corrientes de resaca en las playas orientadas al norte, este y sureste de Puerto Rico, Culebra, Vieques y St. Croix, debido a los vientos moderados. En estas playas, es posible que se produzcan corrientes de resaca potencialmente mortales en la zona de rompientes, por lo que se recomienda precaución a los bañistas”, indicó el SNM.

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