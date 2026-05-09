Fin de semana caluroso: índices de calor podrían superar los 100 grados

El calor continuará apoderándose de Puerto Rico este sábado, con índices de calor que podrían sobrepasar los 100 grados Fahrenheit en zonas urbanas y costeras.

El meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó que las temperaturas más elevadas se sentirán particularmente en áreas urbanas y costeras, donde existe un riesgo limitado de calor.

“Los índices de calor podrían sentirse en los altos 90 y 100 grados Fahrenheit”, precisó.

Ante estas condiciones, exhortó a las personas vulnerables a tomar precauciones, mantenerse hidratadas y limitar la exposición prolongada al sol.

Además del calor, Ramos anticipó condiciones ventosas durante el día, especialmente en áreas costeras, donde objetos no asegurados podrían salir volando debido a las ráfagas.

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En cuanto a la lluvia, el científico explicó que durante la mañana los aguaceros se concentrarán mayormente sobre las aguas, aunque algunos podrían llegar a sectores costeros.

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Posteriormente, en horas de la tarde, se espera el desarrollo de aguaceros en el interior y oeste de Puerto Rico debido al calor diurno y los efectos locales.

Respecto a las condiciones marítimas, sostuvo que permanece en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en aguas mar afuera del Atlántico, precisamente por el aumento en los vientos.

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Asimismo, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, este y sureste de Puerto Rico, así como para Vieques y Culebra.

El meteorólogo añadió que este patrón del tiempo continuará durante el domingo.