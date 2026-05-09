Violenta noche en Toa Alta: asesinan a un joven a tiros
La víctima llegó herida en un vehículo privado al Centro Médico de Río Piedras, donde posteriormente falleció
9 de mayo de 2026 - 9:28 AM
9 de mayo de 2026 - 9:28 AM
Un joven murió la noche del viernes tras resultar herido de bala en un incidente violento reportado en la PR-167, en jurisdicción de Toa Alta, informó la Policía.
Según la información preliminar, los hechos fueron reportados a las 10:50 p.m., en la intersección de la PR-167, en Bayamón, con la PR-827, frente a un salón de actividades.
Agentes adscritos al cuartel de Dajaos acudieron al lugar tras recibir una llamada alertando sobre disparos en la zona. Al llegar, los policías localizaron varios casquillos de bala sobre la vía de rodaje.
Posteriormente, las autoridades fueron notificadas sobre un herido de bala que llegó en un vehículo privado al Centro Médico de Río Piedras.
La Policía indicó que se trataba de un joven que no ha sido identificado oficialmente, y que, posteriormente, falleció mientras recibía asistencia médica.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigan los hechos.
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