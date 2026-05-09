Asesinan a hombre de 42 años en una balacera reportada en Aguadilla

Un hombre de 42 años fue asesinado la noche del viernes en la avenida General Ramey, intersección con la calle Barbosa, en Aguadilla.

El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar.

Cuando los agentes llegaron a la escena, hallaron el cuerpo baleado de Ismael López Galban, residente en Aguadilla.

De momento, las autoridades no precisaron las circunstancias que rodean los hechos.