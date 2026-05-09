Discusión por venta de terreno culmina con hombre herido en condición crítica

Una discusión por la venta de un terreno terminó en la noche del viernes con un hombre de 60 años herido con un cuchillo en el área del cuello, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió a las 11:32 p.m. en el negocio El Mandril, ubicado en el barrio San José en Toa Baja. Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

El perjudicado se encuentra en condición crítica.

El reporte detalla que, “mientras un hombre se encontraba en el establecimiento, se produjo una discusión por la venta de un terreno con un hombre de 34 años, quien presuntamente lo agredió”.

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, mientras que el herido fue trasladado a una institución hospitalaria, donde su condición fue descrita como crítica.

PUBLICIDAD

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón se hizo cargo de la investigación.

Hieren a mujer de 84 años

Por otro lado, en un incidente separado, una mujer de 84 años también fue apuñalada a las 6:12 p.m. del viernes en la calle 45 SO de la urbanización Puerto Nuevo, en San Juan.

“Según información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una mujer resultó herida en el área del pecho tras ser agredida con un objeto cortopunzante”, indicó la Policía.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre cómo ocurrieron los hechos, pero confirmaron que otra mujer fue arrestada como sospechosa del ataque.

La víctima fue atendida por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital cercano, donde recibió atención médica.

Su condición fue descrita como grave.