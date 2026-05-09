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La Unión Europea no quiere “entorpecer” las negociaciones entre Ucrania y Rusia

El presidente Donald Trump anunció la noche del viernes un acuerdo entre ambos bandos para una tregua de tres días

9 de mayo de 2026 - 11:11 AM

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Bomberos sofocan un incendio en un edificio de apartamentos de varias plantas tras un ataque con misiles rusos en Járkiv, Ucrania. (Andrii Marienko)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo este sábado que la Unión Europea (UE) no quiere “entorpecer” las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia emprendidas a iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anoche anunció un acuerdo entre ambos bandos para una tregua de tres días en Ucrania.

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“No queremos entorpecer la iniciativa liderada por el presidente Trump, así que estamos a la espera”, dijo el portugués en declaraciones a periodistas al ser preguntado por este asunto, mientras se encontraba en Bruselas celebrando el Día de Europa.

Costa añadió, sin embargo, que la UE está dispuesta “a hacer lo que sea necesario”, ya que “también debemos abordar la cuestión relacionada con la seguridad de Europa”.

“Estamos hablando con nuestros amigos ucranianos para apoyarlos. Y, por supuesto, necesitamos, en el momento oportuno, mantener conversaciones con Rusia para abordar nuestras cuestiones comunes en materia de seguridad”, afirmó.

El presidente del Consejo Europeo reiteró que su “principal objetivo desde el primer día es lograr una paz justa y duradera en Ucrania”, motivo por el que “apoyamos a Ucrania, (...) estamos imponiendo sanciones a Rusia y (...) estamos dispuestos a participar en todas las negociaciones de paz para lograr una paz duradera”.

Costa mantuvo también hoy una conversación con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la que le deseó un “feliz Día de Europa” y le aseguró que “el futuro de Ucrania reside en la Unión Europea”, según dijo el portugués en un mensaje en redes sociales.

Zelensky, por su parte, señaló que abordaron asimismo los recientes pasos diplomáticos y el mencionado acuerdo, con la mediación de Estados Unidos, para llevar a cabo un intercambio de prisioneros con Rusia en un formato de 1,000 por 1,000.

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Breaking NewsUnión EuropeaDonald TrumpRusiaUcraniaVolodymyr Zelensky
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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