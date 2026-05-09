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Donald Trump afirma que Rusia y Ucrania aceptaron su pedido de tregua de tres días

El mandatario también dijo que se acordó un canje de prisioneros

9 de mayo de 2026 - 10:02 PM

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En esta fotografía facilitada por el servicio de prensa de la 93na Brigada Mecanizada Independiente de Kholodnyi Yar de Ucrania, militares controlan drones FPV desde un refugio en Druzhkivka, región de Donetsk, Ucrania, el jueves 7 de mayo de 2026. (Iryna Rybakova)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- El mandatario estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que los presidentes de Rusia y Ucrania aceptaron su solicitud de un alto el fuego de tres días y un intercambio de prisioneros, y añadió que una pausa así en las hostilidades podría ser el “comienzo del fin” de la larga guerra entre ambos.

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El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó el acuerdo. No hubo comentarios del presidente ruso Vladimir Putin ni del Kremlin.

Trump anunció en redes sociales que el alto el fuego se extenderá del sábado al lunes. El sábado es el Día de la Victoria en Rusia, un feriado que conmemora la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

“Me complace anunciar que habrá un ALTO EL FUEGO DE TRES DÍAS (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió Trump. “La celebración en Rusia es por el Día de la Victoria pero, del mismo modo, en Ucrania, porque ellos también fueron una gran parte y un factor de la Segunda Guerra Mundial”.

El presidente republicano indicó que el alto el fuego incluye la suspensión de toda actividad cinética y el intercambio de 1,000 prisioneros por cada país.

Rusia había anunciado un alto el fuego para el viernes y el sábado, pero el plan se vino abajo rápidamente cuando ambas partes se culparon mutuamente de la continuidad de los combates, tal como había ocurrido cuando el propio alto el fuego unilateral de Ucrania colapsó con rapidez a comienzos de la semana.

En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa.Cuando la Unión Soviética colapsó, Ucrania declaró rápidamente su independencia en 1991 y luego llevó a cabo un referéndum respaldado por más del 90% de los votantes."Estamos construyendo una Ucrania que tendrá suficiente fuerza y poder para vivir en seguridad y paz", dijo Zelensky, pidiendo una "paz justa".
1 / 16 | De la independencia a la invasión: Ucrania celebra 34 años como país autónomo. En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa. - Efrem Lukatsky

Trump señaló que hizo su solicitud de alto el fuego “directamente” a los dos presidentes.

“Con suerte, es el comienzo del fin de una guerra muy larga, mortal y duramente librada”, dijo.

Trump agregó que continúan las conversaciones para poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022 “y nos estamos acercando cada día más”.

Trump ha oscilado sobre si la guerra terminará, a veces mostrando optimismo y en otras ocasiones sosteniendo que Rusia y Ucrania deberían dejarse pelear hasta el amargo final.

Zelenskyy dijo que la decisión de Ucrania sobre cómo participar en esas conversaciones estuvo determinada en parte por la posibilidad de liberar a sus prisioneros. Ucrania ha hecho del regreso de los prisioneros de guerra una exigencia central durante todo el conflicto.

“La Plaza Roja nos importa menos que las vidas de los prisioneros de guerra ucranianos que pueden ser traídos a casa”, escribió Zelenskyy en Telegram. La Plaza Roja es donde Rusia realiza su tradicional desfile militar para celebrar el Día de la Victoria, una de las festividades más importantes del año.

Tras difundir su declaración, Zelensky emitió un decreto presidencial formal “autorizando” a Rusia a celebrar el desfile, al declarar la Plaza Roja fuera del alcance de ataques ucranianos durante la duración del evento. El planteamiento del decreto pareció diseñado para subrayar la afirmación de Kiev de que tiene capacidad efectiva de alcance para atacar la capital rusa, al tiempo que vinculaba públicamente la contención ucraniana a los términos del alto el fuego.

Zelensky dijo que el acuerdo se alcanzó mediante un proceso mediado por Estados Unidos y agradeció a Trump y al equipo estadounidense por lo que calificó como una gestión diplomática eficaz. Señaló que Ucrania esperaba que Washington hiciera que Rusia cumpliera los términos del acuerdo.

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“Contamos con Estados Unidos para garantizar que Rusia cumpla sus compromisos”, resaltó Zelensky.

Zelensky indicó que había instruido a su equipo a preparar sin demora todo lo necesario para el intercambio.

El anuncio de Trump se produjo horas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, adoptara un tono mucho más sombrío sobre las negociaciones para detener la guerra de cuatro años de Rusia en Ucrania, al afirmar que los esfuerzos de mediación de Estados Unidos no han dado hasta ahora un “resultado fructífero”.

“Aunque estamos preparados para desempeñar el papel que podamos para llevarlo a una resolución diplomática pacífica, lamentablemente en este momento esos esfuerzos se han estancado”, dijo Rubio a los periodistas al final de una visita a Roma y al Vaticano. “Pero siempre estamos listos si esas circunstancias cambian”.

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