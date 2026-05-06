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Ataques rusos matan a 22 personas en Ucrania antes del cese al fuego anunciado por ambas partes

Rusia declaró un alto al fuego para celebrar el Día de la Victoria

6 de mayo de 2026 - 10:12 PM

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La propuesta de tregua sigue un patrón ya conocido: Rusia declara breves treguas unilaterales, programadas para coincidir con diversas festividades —más recientemente la Pascua ortodoxa—, que no producen resultados tangibles en medio de una profunda desconfianza entre Moscú y Kiev, más de cuatro años después de que Rusia lanzara una invasión contra su vecino. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ataques rusos con drones y misiles dirigidos la noche del lunes y en el transcurso del martes mataron al menos a 22 personas e hirieron a más de 80, informaron las autoridades ucranianas, horas antes de que entrara en vigor un alto el fuego anunciado por Kiev y tres días antes de la tregua prometida por Moscú.

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El martes por la tarde, potentes bombas planeadoras rusas impactaron en la ciudad oriental de Kramatorsk, la ciudad sureña de Zaporiyia y la ciudad norteña de Cherníhiv, provocando la muerte de al menos a 17 civiles e hiriendo a otros 45, informaron las autoridades.

Los ataques de la noche anterior mataron a cinco personas e hirieron a otras 39, según las autoridades.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, criticó a Moscú por lo que, según afirmó, fue su “cinismo absoluto” al lanzar los ataques después de que Rusia anunciara una tregua unilateral de dos días más adelante esta semana, mientras conmemora el 81er aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

“Rusia podría cesar el fuego en cualquier momento, y eso detendría la guerra y nuestras respuestas”, escribió Zelenskyy en una publicación en X. “Se necesita paz, y se necesitan pasos reales para lograrla. Ucrania actuará de la misma manera”.

El Ministerio de Defensa ruso declaró un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado, pero advirtió que respondería atacando al país si intenta interrumpir las celebraciones del Día de la Victoria, que Rusia conmemora cada 9 de mayo.

Zelenskyy respondió que Ucrania respetaría una tregua a partir de las últimas horas del martes y que, desde ese momento, respondería de la misma manera a las acciones de Rusia. No fijó una fecha de finalización para la pausa.

El secretario general de la ONU, António Guterres, recibió con agrado las treguas unilaterales y “espera con interés su implementación exitosa”, dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric. Guterres reiteró su llamado a “un alto el fuego total, inmediato, incondicional y duradero, que conduzca a una paz justa, integral y sostenible, en línea con la Carta de la ONU, el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU”.

La propuesta de tregua sigue un patrón ya conocido: Rusia declara breves treguas unilaterales, programadas para coincidir con diversas festividades —más recientemente la Pascua ortodoxa—, que no producen resultados tangibles en medio de una profunda desconfianza entre Moscú y Kiev, más de cuatro años después de que Rusia lanzara una invasión contra su vecino. Las gestiones diplomáticas encabezadas por Estados Unidos para detener la guerra no han dado resultado.

En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa.Cuando la Unión Soviética colapsó, Ucrania declaró rápidamente su independencia en 1991 y luego llevó a cabo un referéndum respaldado por más del 90% de los votantes."Estamos construyendo una Ucrania que tendrá suficiente fuerza y poder para vivir en seguridad y paz", dijo Zelensky, pidiendo una "paz justa".
1 / 16 | De la independencia a la invasión: Ucrania celebra 34 años como país autónomo. En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa. - Efrem Lukatsky

El líder ucraniano amplía cooperación con el golfo Pérsico

Zelenskyy estuvo en Baréin el martes, donde se reunió con el rey Hamad bin Isa Al Khalifa, y propuso una asociación bilateral de defensa contra drones en medio de la guerra con Irán.

El líder ucraniano ofreció compartir la experiencia de defensa antiaérea de Ucrania con Baréin, estableciendo un paralelismo entre los ataques iraníes contra Estados del golfo Pérsico y los ataques aéreos diarios de Rusia contra territorio ucraniano, que a menudo utilizan drones Shahed desarrollados inicialmente por Irán.

Zelenskyy dijo el mes pasado que funcionarios ucranianos ayudan a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Jordania con experiencia en drones y defensa antiaérea.

Drones y misiles rusos vuelven a golpear la red eléctrica de Ucrania

Las fuerzas rusas dispararon 11 misiles balísticos Iskander-M y 164 drones de ataque contra Ucrania durante la noche del lunes al martes, incluida una variante del dron Shahed propulsada por reactor, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Las unidades de defensa antiaérea detuvieron 149 drones y un misil, pero otros lograron pasar, indicó. Dos misiles balísticos no alcanzaron sus objetivos, añadió la fuerza aérea sin dar más detalles.

Rusia ha golpeado repetidamente la infraestructura energética de Ucrania durante la guerra, que comenzó el 24 de febrero de 2022. Atacó instalaciones de producción de gas natural en las regiones ucranianas de Poltava, en el centro, y Járkiv, en el noreste, informó la empresa estatal de energía Naftogaz Group.

Las instalaciones de Naftogaz han sido atacadas 107 veces en lo que va de año, señaló la compañía.

Zelenskyy afirmó que el ataque en Poltava fue “especialmente vil”, porque Rusia lanzó un segundo misil contra el mismo objetivo cuando los rescatistas de emergencia trabajaban en el lugar.

La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, señaló que los principales objetivos de Rusia fueron instalaciones energéticas, infraestructura de petróleo y gas, ferrocarriles e instalaciones industriales, aunque los ataques también dañaron viviendas, negocios y la red de transporte.

Svyrydenko sostuvo que las propuestas de alto el fuego de Rusia “siguen siendo sólo declaraciones”.

Misiles de crucero ucranianos atacan el interior de Rusia

Ucrania también mantuvo el ritmo de sus ataques de largo alcance contra zonas de retaguardia rusas, aparentemente con la mira puesta en más instalaciones petroleras en un esfuerzo por afectar aún más la economía de guerra de Moscú.

El Ministerio ruso de Defensa indicó que sus fuerzas destruyeron 289 drones ucranianos durante la noche en 18 regiones rusas. También se interceptaron drones sobre la península de Crimea, que Rusia se anexionó de Ucrania en 2014, y sobre el mar de Azov, añadió.

Durante la noche, Ucrania lanzó sus misiles de crucero F-5 Flamingo contra objetivos que incluían instalaciones del complejo militar-industrial en Cheboksary, ubicada a más de 1,500 kilómetros (900 millas) de distancia, dijo Zelenskyy.

La planta suministraba componentes de navegación para la Armada rusa, la industria de misiles, aviación y vehículos blindados, afirmó.

Un ataque con drones ucranianos hirió a tres personas en la ciudad de Cheboksary, informó el Ministerio de Salud regional.

Drones ucranianos también atacaron la refinería de petróleo de Kirishi, en la región de Leningrado, cerca de San Petersburgo, lo que provocó un incendio en la zona industrial de la ciudad, informó el gobernador local Alexander Drozdenko.

Drozdenko escribió en redes sociales que 29 drones ucranianos fueron derribados durante el ataque. No se reportaron víctimas.

Operaciones de robots terrestres

Ucrania duplicó sus ataques de alcance medio contra Rusia en abril en comparación con marzo y los cuadruplicó en comparación con febrero, según un informe mensual del campo de batalla del ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, publicado el martes.

Los ataques de alcance medio se centraron en almacenes enemigos, puestos de mando, sistemas de defensa antiaérea y líneas de suministro hasta unos 160 kilómetros (100 millas) detrás de la línea del frente.

Además, los robots terrestres ucranianos completaron 10,281 misiones de reabastecimiento y evacuación en abril, un promedio de casi 343 por día, según Fedorov.

No fue posible confirmar de forma independiente las afirmaciones.

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