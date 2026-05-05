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España recibirá el crucero con un brote de hantavirus a bordo

El gobierno dará a conocer detalles del protocolo para acoger a los tripulantes y viajeros que se encuentran en la embarcación

5 de mayo de 2026 - 5:12 PM

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El crucero holandés MV Hondius (atrás), anclado frente a la costa de la ciudad de Praia en la isla de Santiago, Cabo Verde. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Ministerio de Sanidad ha informado de que España acogerá en Canarias al crucero con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en “cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”.

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El Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará “puntualmente sobre su implementación”, según el Ministerio de Sanidad.

La embarcación MV Hondius se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus, según Sanidad.

La petición de la OMS, en coordinación con la Unión Europea, se basa en “cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, según las fuentes.

Más temprano trascendió que el buque afectado por el brote de hantavirus se preparaba para evacuar en Países Bajos a tres personas que requieren atención médica urgente en coordinación estrecha con las autoridades afectadas, informaron en un comunicado la empresa y el Ministerio de Exteriores de Países Bajos.

“Estas tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario”, informó el ministerio, que destacó que está apoyando a la empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, en la evacuación.

La evacuación de los enfermos se lleva a cabo, según el comunicado, en coordinación con las autoridades de Cabo Verde, frente a cuyas costas se encuentra el buque, el Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos, así como con las instituciones sanitarias y los países de origen de los pasajeros del barco.

Según el Ministerio de Exteriores de Países Bajos, todos los esfuerzos se destinan a que la evacuación “se produzca lo antes posible” pero sólo se comunicarán los detalles sobre “el momento y la logística” una vez se haya producido.De acuerdo con la radiotelevisión pública neerlandesa NOS, se trata de tres personas “graves pero estables”.

La empresa que opera el crucero confirmó asimismo que no se han identificado nuevos individuos con síntomas a bordo del barco más allá de los que habían sido reportados previamente.

La OMS ha elevado a siete las personas afectadas por el brote de este virus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, están los de los tres fallecidos.

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EspañaCrucerosBreaking NewsOrganización Mundial de la Salud
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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