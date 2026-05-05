Carlos Mellado lleva sus denuncias ante los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid

Tras acudir ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el exsecretario de Salud Carlos Mellado solicitó al administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés), Mehmet Oz, que investigue supuestas irregularidades en el manejo de los fondos federales asignados al gobierno de Puerto Rico bajo la presente administración del Departamento de Salud.

Al mismo tiempo, Mellado respondió a los argumentos de la gobernadora Jenniffer González, quien ha cuestionado por qué no hizo las denuncias cuando fue secretario de Salud o a principios de este cuatrienio, siendo asesor del Senado, cuerpo que pasó juicio sobre la nominación de su sucesor, Víctor Ramos, y de la actual secretaria de la Familia, Suzanne Roig.

“La información a mi disposición, incluidos los hechos detallados en mi declaración jurada (anejo 1), plantea serias dudas sobre la posible manipulación del proceso de adquisición del intercambio de información llevado a cabo por la actual administración en Puerto Rico. En particular, altos funcionarios, como el jefe de Gabinete, Francisco Domenech; el exsecretario de Estado Kenneth McClintock (actual cabildero de Politank) y el actual secretario de Salud, Víctor Ramos, parecen haber influido en el proceso de adquisición a favor de un proveedor previamente representado por la firma de cabildeo del Sr. Domenech, Politank", indicó Mellado en su carta al doctor Oz.

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Precisó, en la misiva de dos páginas, que ya había dado conocimiento de sus señalamientos a las autoridades federales en Puerto Rico. Mellado acudió el lunes por la tarde a las oficinas del FBI acompañado por su abogado, Jorge Gordon, y aunque no ofreció declaraciones a este medio al llegar a las oficinas, dos fuentes habían anticipado que ofrecería declaraciones sobre contratos que involucran a la presente administración, incluyendo a Intervoice Communication of Puerto Rico con el Programa Medicaid del Departamento de Salud, XUVO Technologies y la actual secretaria de la Familia.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día este martes, Mellado dijo que no abundaría sobre lo que compartió con el FBI porque no está autorizado. La semana pasada, el exsecretario de Salud acudió ante el Departamento de Justicia local tras ser citado, y se marchó sin haber declarado nada allí en menos de 15 minutos.

Previamente, en una declaración jurada, que es la que acompaña la carta enviada a Oz, Mellado habría dicho que, cuando era secretario de Salud, se sintió presionado e intimidado por Domenech y McClintock –ambos de Politank en aquel entonces– durante una reunión en la que ambos abogaron por la contratación de Intervoice. Domenech vendió su participación en la firma de cabildeo en diciembre de 2024.

Posteriormente, trascendió que Mellado habría referido a Justicia para investigación a la hoy secretaria de la Familia por presuntas irregularidades en la concesión, en 2021, de un contrato para el cuidado de un paciente, mientras trabajaba en el Departamento de Salud, condicionado a que se subcontratara a una empresa vinculada a un allegado. En ese momento, Roig Fuertes dirigía la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual de Salud.

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¿Por qué no reveló esas presuntas irregularidades mientras fue secretario de Salud?, cuestionó este medio.

“Porque era una investigación sensitiva, que yo no soy juez y no podía pasar juicio sobre las alegaciones que se estaban haciendo en ese momento. Le competía al Departamento de Justicia hacerlo. Soy una persona que no me gusta dañar reputaciones”, respondió.

¿Por qué no lo dijo al Senado, en momentos en que Roig fue nominada al cargo siendo usted un contratista de ese cuerpo?, se le insistió.

“Soy asesor de salud. A mí, no me competía eso. Yo brego más con todos los proyectos de salud del senador Juan Oscar Morales (presidente de la Comisión de Salud)”, afirmó Mellado.

Sobre la carta a Oz, dijo que la remitió porque entiende “que es algo que se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias”.

Cuestionado sobre la comparecencia de Mellado ante el FBI, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, dijo este martes que “derecho tiene” y que no le preocupaba su proceder. “Él sabrá cuál es su alegación allá”, sostuvo Peña Payano.

De igual forma, reaccionó el secretario de Salud al ser abordado al respecto. “No me preocupa para nada lo que pueda decir. Cuando tú no has hecho nada malo ni nada ilegal, ni te tienes que preocupar ni tienes que andar con un abogado criminalista al lado tuyo”, respondió Ramos a preguntas de este medio tras participar de una vista pública donde se evaluó la propuesta del gobierno para transformar el sistema de permiso.

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