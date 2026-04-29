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Permaneció menos de 15 minutos: Carlos Mellado comparece ante Justicia en medio de pesquisa sobre declaración jurada

El exsecretario de Salud no hizo comentarios ni al llegar ni salir de la agencia

29 de abril de 2026 - 2:46 PM

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El exsecretario de Salud Carlos Mellado llegó al Departamento de Justicia acompañado del abogado Jorge Gordon. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media Entre la menta y la meta, Magacín Mujer del Año, Deborah Maldonado, Liz López, Zilka Ríos (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El exsecretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado compareció este miércoles a la citación que le hizo el Departamento de Justicia y abandonó el lugar en menos de 15 minutos, sin ofrecer detalles sobre la pesquisa presuntamente relacionada con una declaración jurada que él hizo referente a supuestas presiones que recibió, en 2024, por parte de ejecutivos de Politank, incluido el hoy secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

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“En este momento, no voy a hacer comentarios”, se limitó a decir Mellado al abandonar la sede de Justicia en Hato Rey, a donde acudió acompañado del abogado Jorge Gordon.

Mellado fue citado a raíz de la declaración jurada que hizo, el 24 de marzo, en la que reveló que había acudido ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General de Estados Unidos para alertar sobre presuntas irregularidades con el contrato de la empresa Intervoice Communication of Puerto Rico y el Programa Medicaid del Departamento de Salud.

El Senado citó a Domenech a la Comisión Total, y su presidente, Thomas Rivera Schatz, incluso le envió un requerimiento de información con una lista de más de 70 preguntas. En la foto, el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Domenech. La Comisión Total duró varias horas.
1 / 21 | FOTOS: Las caras de la interpelación de Francisco Domenech en Comisión Total del Senado. El Senado citó a Domenech a la Comisión Total, y su presidente, Thomas Rivera Schatz, incluso le envió un requerimiento de información con una lista de más de 70 preguntas. - Xavier Araújo

Ese contrato fue objeto de decenas de preguntas durante la interpelación a la que fue sometido Domenech, ese mismo día, por parte del Senado en Comisión Total. El jefe del gabinete de Jenniffer González fue propietario de Politank hasta diciembre de 2024.

En esa declaración, Mellado dijo que, en 2024, cuando era secretario de Salud, se sintió presionado e intimidado por Domenech y Kenneth McClintock, aún ejecutivo de Politank, durante una reunión para abogar por la contratación de Intervoice.

Ayer, martes, luego que Mellado confirmara a este medio que fue citado formalmente por Justicia, Domenech indicó que la citación surgió a petición de La Fortaleza.

“A tu pregunta de que si esto es por petición, la gobernadora, desde el día número uno que surgió esa declaración jurada falsa, dijo que se iba a investigar”, afirmó el secretario de la Gobernación entonces, luego de una actividad oficial en Ponce.

La citación a Mellado fue firmada por el fiscal José Villamarzo Rodríguez. El Nuevo Día solicitó comentarios de Justicia tras la comparecencia del exsecretario de Salud, pero no hubo respuesta inmediata.

Este medio supo que el caso está asignado a la Oficina del Jefe de Fiscales cuando, de ordinario, este tipo de asunto es atendido por la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor de Justicia.

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Carlos MelladoDepartamento de JusticiaPolitankFrancisco Domenech
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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