Mujer fallece en accidente de tránsito en el expreso PR-52
El incidente ocurrió en dirección de San Juan hacia Caguas
14 de junio de 2026 - 6:32 AM
14 de junio de 2026 - 6:32 AM
Una mujer falleció en un accidente de tránsito que es investigado por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en San Juan.
Los hechos fueron reportados a eso de las 10:53 p.m., en el kilómetro 1.9 del expreso PR-52, en dirección hacia Caguas.
Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un accidente de auto.
De acuerdo con la Uniformada, las unidades que llegaron a la escena encontraron a la fémina sin signos de vida.
Al momento, no se precisó la identidad de la mujer ni las circunstancias en que desarrolló el incidente vehicular.
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