Mujer fallece en accidente de tránsito en el expreso PR-52

Una mujer falleció en un accidente de tránsito que es investigado por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:53 p.m., en el kilómetro 1.9 del expreso PR-52, en dirección hacia Caguas.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un accidente de auto.

De acuerdo con la Uniformada, las unidades que llegaron a la escena encontraron a la fémina sin signos de vida.