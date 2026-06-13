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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Buscan a menor de 17 años reportado como desaparecido en Fajardo

Víctor Javier Pedroza Guzmán fue visto por última vez el 10 de junio

13 de junio de 2026 - 1:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Víctor Javier Pedroza Guzmán, de 17 años. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía solicitó este sábado la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un menor de 17 años reportado como desaparecido en Fajardo.

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El adolescente fue identificado como Víctor Javier Pedroza Guzmán, quien fue visto por última vez el miércoles, 10 de junio, en la urbanización Santa Isidra I.

Pedroza Guzmán fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cicno pies con cinco pulgadas (5′5″), con un peso aproximado de 116 libras, ojos marrones y cabello negro.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón, camisa y gorra color negro y cargaba dos bultos.

La Policía recordó que toda persona que, sin tener derecho a ello, prive a un padre, madre u otra persona o entidad de la custodia legítima de un menor, incurre en delito, según tipificado en el Código Penal de Puerto Rico.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero del menor puede comunicarse con la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

Tags
Breaking NewsMenores desaparecidosFajardoPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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