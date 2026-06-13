Buscan a menor de 17 años reportado como desaparecido en Fajardo

La Policía solicitó este sábado la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un menor de 17 años reportado como desaparecido en Fajardo.

El adolescente fue identificado como Víctor Javier Pedroza Guzmán, quien fue visto por última vez el miércoles, 10 de junio, en la urbanización Santa Isidra I.

Pedroza Guzmán fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cicno pies con cinco pulgadas (5′5″), con un peso aproximado de 116 libras, ojos marrones y cabello negro.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón, camisa y gorra color negro y cargaba dos bultos.

La Policía recordó que toda persona que, sin tener derecho a ello, prive a un padre, madre u otra persona o entidad de la custodia legítima de un menor, incurre en delito, según tipificado en el Código Penal de Puerto Rico.