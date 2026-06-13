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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Operativo en Caimito: intervención policíaca termina con un hombre baleado y arrestado

El individuo presuntamente apuntó con un arma de fuego a un agente antes de que este repeliera la agresión

13 de junio de 2026 - 10:37 AM

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Diariamente, se expiden unos 2,000 certificados en el Cuartel General.
Diariamente, se expiden unos 2,000 certificados en el Cuartel General.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre resultó herido de bala el viernes durante una intervención policÍaca realizada en el sector El Hoyo, en Caimito, San Juan, informó la Policía.

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De acuerdo con la información preliminar, agentes adscritos a la División de Inteligencia de San Juan realizaban un plan de vigilancia cuando observaron a un hombre en la cancha de baloncesto del sector.

Uno de los agentes se acercó al individuo, momento en que este presuntamente emprendió la huida y apuntó con un arma de fuego al oficial.

Ante la situación, las autoridades indicaron que el policía desenfundó su arma de reglamento y repelió la agresión, hiriendo de bala al sujeto.

Según la Uniformada, el hombre fue arrestado y transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde recibió asistencia médica.

Su condición fue descrita como estable.

Como resultado de la intervención, las autoridades ocuparon una pistola Glock calibre 9 milímetros, alterada para disparar en modo automático; un cargador con capacidad para 17 municiones; 18 municiones calibre 9 milímetros; 16 bolsitas plásticas con cierre a presión que contenían cocaína; 34 envases plásticos cilíndricos con tapa de presión color rosa que contenían crack; 30 envases plásticos cilíndricos tipo “copo” con tapa blanca que contenían marihuana; 18 envolturas de papel color marrón, confeccionadas a manera de cigarrillo, que contenían marihuana; y cinco pastillas redondas de color blanco.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto a personal de la División de Investigaciones del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), asumieron la pesquisa.

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Breaking NewsSan JuanPolicía de Puerto RicoArrestosHeridos de bala
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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