Investigan la muerte de 15 elefantes en un parque nacional de Kenia
Diez de los animales presentaron signos de parálisis antes de morir y pruebas preliminares detectaron una posible sustancia tóxica
28 de julio de 2026 - 4:58 PM
28 de julio de 2026 - 4:58 PM
La muerte de 15 elefantes durante el último mes en el Parque Nacional de Amboseli, en Kenia, dio paso a una investigación, informaron este martes las autoridades de vida silvestre.
El Servicio de Vida Silvestre de Kenia indicó que 10 de los paquidermos presentaban signos de parálisis parcial antes de morir en un plazo de dos días, mientras que los otros cinco fueron encontrados muertos y con sus cadáveres parcialmente devorados por carroñeros.
La mayoría de los animales afectados eran hembras y sus crías. Entre los ejemplares fallecidos solo había un macho. Las muertes ocurrieron en las zonas del Santuario de Kimana y el Rancho de Kuku, ubicadas en los alrededores del parque.
En Kenia se han registrado anteriormente casos de elefantes envenenados como consecuencia de la caza furtiva y de los conflictos entre las personas y la vida silvestre.
Las pruebas preliminares realizadas a muestras de los elefantes por un laboratorio de la Universidad de Nairobi detectaron una “sustancia potencialmente tóxica”, mientras que los análisis independientes realizados por el Químico del Gobierno dieron negativo para las toxinas evaluadas. Las autoridades indicaron que continúan realizando pruebas.
“También se están llevando a cabo investigaciones ambientales, incluido el análisis de las fuentes de agua y otros posibles contaminantes ambientales en las zonas afectadas, con el fin de determinar si los elefantes estuvieron expuestos a una fuente común”, indicó la autoridad en un comunicado.
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