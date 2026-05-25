Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Vehículo choca contra elefante en Uganda: deja víctimas mortales y heridos

El accidente ocurrió en una zona cercana a un parque nacional, donde la fauna silvestre suele cruzarse con carreteras transitadas

25 de mayo de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades de ese país instaron a la ciudadanía a ejercer extrema precaución al conducir por parques nacionales. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas después de que la furgoneta en la que viajaban chocara el pasado domingo contra un elefante en el Parque Nacional de las Cataratas Murchison, informaron este lunes fuentes policiales.

RELACIONADAS

De acuerdo con un comunicado de la Fuerza de Policía de Uganda, el conductor de un Toyota Hiance, que transportaba a siete funcionarios de la Autoridad de Recaudación de Uganda (URA), golpeó a un elefante que cruzaba la carretera y perdió el control del vehículo.“

Tres ocupantes murieron en el lugar mientras que otras cuatro personas, incluido el conductor, resultaron heridas”, agregó el documento.

El accidente ocurrió a las 20.00 hora local (17.00 GMT) a lo largo de la carretera de la ciudad de Arua, que se encuentra dentro del parque nacional en el distrito de Nwoya (norte), con destino a la capital ugandesa de Kampala.

La policía trasladó a las víctimas heridas al Hospital Kiryandongo en la Región Occidental para recibir atención médica inmediata antes de ser llevadas a Kampala, mientras que los fallecidos fueron derivados a la morgue del Hospital Anaka.

“Se insta encarecidamente a los conductores a ejercer extrema precaución al conducir por parques nacionales y áreas protegidas para la vida silvestre, especialmente durante las horas nocturnas, y a observar estrictamente los límites de velocidad para evitar tales incidentes”, advirtió el portavoz de la policía, Michael Kananura.

Por su parte, la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda (UWA) informó que inició una investigación sobre el incidente, aunque no reportaron detalles sobre el estado de salud del elefante.

En 2024, la UWA estimó que aproximadamente tres animales morían diariamente atropellados por vehículos que circulaban a alta velocidad dentro del parque nacional.

Tags
Breaking NewsUgandaElefanteAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 25 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: