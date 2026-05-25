Vehículo choca contra elefante en Uganda: deja víctimas mortales y heridos

Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas después de que la furgoneta en la que viajaban chocara el pasado domingo contra un elefante en el Parque Nacional de las Cataratas Murchison, informaron este lunes fuentes policiales.

De acuerdo con un comunicado de la Fuerza de Policía de Uganda, el conductor de un Toyota Hiance, que transportaba a siete funcionarios de la Autoridad de Recaudación de Uganda (URA), golpeó a un elefante que cruzaba la carretera y perdió el control del vehículo.“

Tres ocupantes murieron en el lugar mientras que otras cuatro personas, incluido el conductor, resultaron heridas”, agregó el documento.

El accidente ocurrió a las 20.00 hora local (17.00 GMT) a lo largo de la carretera de la ciudad de Arua, que se encuentra dentro del parque nacional en el distrito de Nwoya (norte), con destino a la capital ugandesa de Kampala.

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La policía trasladó a las víctimas heridas al Hospital Kiryandongo en la Región Occidental para recibir atención médica inmediata antes de ser llevadas a Kampala, mientras que los fallecidos fueron derivados a la morgue del Hospital Anaka.

“Se insta encarecidamente a los conductores a ejercer extrema precaución al conducir por parques nacionales y áreas protegidas para la vida silvestre, especialmente durante las horas nocturnas, y a observar estrictamente los límites de velocidad para evitar tales incidentes”, advirtió el portavoz de la policía, Michael Kananura.

Por su parte, la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda (UWA) informó que inició una investigación sobre el incidente, aunque no reportaron detalles sobre el estado de salud del elefante.