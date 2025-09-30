Opinión
30 de septiembre de 2025
79°nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Elefante enfurecido vuelca canoas que transportaban turistas en río infestado de cocodrilos

Expertos explican que el ataque se originó porque las canoas se acercaron demasiado al animal

30 de septiembre de 2025 - 10:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los guías que acompañaban al grupo se desplazaron hacia la orilla para ponerse a salvo, mientras los turistas trataban de salir del agua. Pese a la violencia del ataque, no se registraron lesionados. (Brian Inganga)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un grupo de turistas británicos vivió momentos de pánico la semana pasada en el Delta del Okavango, en Botsuana, cuando un elefante arremetió contra las canoas en las que viajaban y los arrojó a aguas habitadas por cocodrilos.

RELACIONADAS

El hecho quedó registrado en un video difundido por el diario “Sun”.

El ataque del elefante

Las imágenes muestran al elefante avanzando hacia las embarcaciones y embistiendo en dos ocasiones. En uno de los ataques, el animal golpeó con su trompa a una mujer y la sumergió, intentando mantenerla bajo el agua. El golpe estuvo cerca de causarle heridas graves con los colmillos.

Kakwele Sinyina, ex guardabosques sudafricano que observó el material audiovisual, afirmó que la víctima “tuvo suerte de no haber sido herida por los colmillos del paquidermo”.

Los guías que acompañaban al grupo se desplazaron hacia la orilla para ponerse a salvo, mientras los turistas trataban de salir del agua. Pese a la violencia del ataque, no se registraron lesionados.

Contexto del incidente

Expertos atribuyeron el comportamiento del animal a una reacción defensiva, ya que los guías habrían conducido las canoas demasiado cerca de la manada.

El área donde se produjo el suceso se caracteriza por la presencia de cocodrilos y, en algunos sectores, hipopótamos.

El Delta del Okavango, considerado el mayor delta interior del planeta, se origina cuando el río Cubango se encuentra con una placa tectónica en el desierto del Kalahari. Todo el caudal que llega a esta región se evapora y no desemboca en ningún mar u océano.

ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
