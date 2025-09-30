Elefante enfurecido vuelca canoas que transportaban turistas en río infestado de cocodrilos

Un grupo de turistas británicos vivió momentos de pánico la semana pasada en el Delta del Okavango, en Botsuana, cuando un elefante arremetió contra las canoas en las que viajaban y los arrojó a aguas habitadas por cocodrilos.

El hecho quedó registrado en un video difundido por el diario “Sun”.

El ataque del elefante

Las imágenes muestran al elefante avanzando hacia las embarcaciones y embistiendo en dos ocasiones. En uno de los ataques, el animal golpeó con su trompa a una mujer y la sumergió, intentando mantenerla bajo el agua. El golpe estuvo cerca de causarle heridas graves con los colmillos.

Kakwele Sinyina, ex guardabosques sudafricano que observó el material audiovisual, afirmó que la víctima “tuvo suerte de no haber sido herida por los colmillos del paquidermo”.

Los guías que acompañaban al grupo se desplazaron hacia la orilla para ponerse a salvo, mientras los turistas trataban de salir del agua. Pese a la violencia del ataque, no se registraron lesionados.

Contexto del incidente

Expertos atribuyeron el comportamiento del animal a una reacción defensiva, ya que los guías habrían conducido las canoas demasiado cerca de la manada.

El área donde se produjo el suceso se caracteriza por la presencia de cocodrilos y, en algunos sectores, hipopótamos.