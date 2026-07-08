Nuevo operativo apunta a vendedores de especies exóticas en plataformas digitales en Puerto Rico

Ante confidencias recibidas sobre la venta ilegal de especies exóticas en redes sociales, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) anunciaron este miércoles un nuevo “Operativo de Escritorio” para identificar individuos y comercios que trafiquen estos animales en plataformas como Facebook Marketplace y Clasificados Online.

“La venta de especies exóticas en Puerto Rico es ilegal. Sin embargo, en las pasadas semanas, hemos recibido confidencias sobre especies como boas constrictor promocionadas para la venta en plataformas directas como Facebook Marketplace y Clasificados Online. Ante esto, y luego de dialogar con personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, estamos iniciando un ‘Operativo de Escritorio’, con el propósito de identificar a las personas y/o comercios que incurran en esta práctica contraria a la ley y los reglamentos vigentes”, dijo el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, en declaraciones escritas.

El Nuevo Día se comunicó con ambas agencias en búsqueda de más detalles, no hubo respuesta de inmediato.

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Según el parte de prensa divulgado, el operativo se realiza al amparo del Reglamento 9158 del 6 de febrero de 2020, conocido como el Reglamento de Prácticas Comerciales, que unifica las normas relacionadas con las prácticas comerciales y busca proteger los derechos del consumidor mediante reglas aplicables a los procesos de comercio.

De igual forma, toma en consideración la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico (Ley 241 de 1990), establecida para proteger, conservar y fomentar las especies de vida silvestre; y el Reglamento 6765, del 11 de febrero de 2004, conocido como el Reglamento para Regir la Conservación, el Manejo de Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza en Puerto Rico, que detalla los parámetros sobre qué especies están autorizadas para la venta.

Según Torres Montalvo, se han recibido confidencias sobre especies exóticas en venta, con costos desde $500 hasta $5,000.

“Desde hoy, un grupo especializado de inspectores del DACO estarán monitoreando estas plataformas de mercado directo. Esta información será compartida con el DRNA para la evaluación de acciones correspondientes. Mi agradecimiento al secretario Waldemar Quiles por su deseo y disponibilidad de unir esfuerzos en esta importante lucha para terminar con la venta de especies exóticas en la isla”, añadió.

Por su parte, Quiles sostuvo que el operativo representa un esfuerzo conjunto para eliminar la venta ilegal de animales exóticos.

El anuncio del operativo ocurre un día después de que el DRNA informara la captura de diversas especies exóticas a través de la isla, entre ellas, 80 boas constrictoras, ocho pitones reticuladas, tres caimanes y ocho aves turpiales

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“Nuestra gobernadora, Jenniffer Gonzalez, tiene como política pública el trabajo en equipo y eso es lo que hoy hacemos con este operativo en conjunto con el DACO. Agradezco al secretario, así como a su personal, por apoyar las acciones que estamos tomando para erradicar la venta ilegal de especies exóticas en Puerto Rico. Este operativo tendrá resultados tangentes que nos asistirá en esa lucha”, dijo Quiles.