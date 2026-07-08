Localizan en buen estado a joven de 18 años que había desaparecido en Salinas
Había sido reportada el mes pasado por su cuidadora
8 de julio de 2026 - 6:21 PM
8 de julio de 2026 - 6:21 PM
La Policía informó este miércoles que Alondra Nicole Ortiz Rivera, de 18 años, quien había sido reportada como desaparecida en Salinas el mes pasado, fue localizada en buen estado de salud.
Según la Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), Ortiz Rivera fue encontrada en la urbanización Villa de Andalucía, en Río Piedras.
La joven había sido reportada como desaparecida por su cuidadora, Wilma Rodríguez, luego de haber sido vista por última vez el pasado 8 de junio en el sector Salistral del barrio Playita, en Salinas.
Tras su localización, quedaron sin efecto las labores de búsqueda que se habían activado para dar con su paradero.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: