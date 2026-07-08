Localizan en buen estado a joven de 18 años que había desaparecido en Salinas

La Policía informó este miércoles que Alondra Nicole Ortiz Rivera, de 18 años, quien había sido reportada como desaparecida en Salinas el mes pasado, fue localizada en buen estado de salud.

Según la Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), Ortiz Rivera fue encontrada en la urbanización Villa de Andalucía, en Río Piedras.

La joven había sido reportada como desaparecida por su cuidadora, Wilma Rodríguez, luego de haber sido vista por última vez el pasado 8 de junio en el sector Salistral del barrio Playita, en Salinas.