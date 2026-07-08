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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Localizan en buen estado a joven de 18 años que había desaparecido en Salinas

Había sido reportada el mes pasado por su cuidadora

8 de julio de 2026 - 6:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fue encontrada en la urbanización Villas Andalucía, en Río Piedras. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía informó este miércoles que Alondra Nicole Ortiz Rivera, de 18 años, quien había sido reportada como desaparecida en Salinas el mes pasado, fue localizada en buen estado de salud.

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Según la Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), Ortiz Rivera fue encontrada en la urbanización Villa de Andalucía, en Río Piedras.

La joven había sido reportada como desaparecida por su cuidadora, Wilma Rodríguez, luego de haber sido vista por última vez el pasado 8 de junio en el sector Salistral del barrio Playita, en Salinas.

Tras su localización, quedaron sin efecto las labores de búsqueda que se habían activado para dar con su paradero.

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SalinasPersona desaparecidaBreaking News
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