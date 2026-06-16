Buscan a hombre reportado como desaparecido en Aguas Buenas

Agentes de la Policía buscan dar con el paradero de un hombre de 47 años quien fue visto por última vez el 11 de junio tras salir de su residencia en la PR-173 del barrio Sumidero, en Aguas Buenas.

Víctor Morales Ortiz fue descrito por la Uniformada como un hombre de tez trigueña, con una estatura de cinco pies y 10 pulgadas (5′10″), con un peso aproximado de 175 libras, de ojos marrones y con cabello negro con canas.

También se informó que, al momento, no tiene barba y luce un tatuaje en su espalda.

Las autoridades indicaron que se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.