Radican cargos contra una mujer por el asesinato de su pareja en Morovis
Los hechos ocurrieron el pasado 1 de marzo en horas de la madrugada
15 de junio de 2026 - 6:30 PM
15 de junio de 2026 - 6:30 PM
Las autoridades radicaron cargos este lunes contra una mujer por el asesinato de su pareja ocurrido el 1 de marzo en la calle Ruiz Belvis, barriada Ensanche, en Morovis.
La imputada fue identificada como Carmen Alicia Rodríguez Colón, de 45 años y conocida como “Mita”. Según se informó, la fémina enfrenta cargos criminales por asesinato en primer grado, disparar un arma de fuego en público y disparar un arma de fuego.
Según la pesquisa de la Policía, Rodríguez Colón presuntamente utilizó un arma de fuego, para la cual poseía licencia, para dispararle a su pareja, identificado como Pedro L. Cruz Santiago, alias “Pito”, de 44 años.
Tras los hechos, Cruz Santiago fue transportado a una institución hospitalaria donde falleció como consecuencia de las heridas recibidas.
La prueba fue presentada este lunes ante el juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, quien encontró causa para arresto y le señaló una fianza global de $150 mil, la cual no prestó, siendo ingresada en la cárcel de Bayamón.
La vista preliminar fue pautada para el 30 de junio de 2026.
La investigación estuvo a cargo del agente Edwin Calderón Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, bajo la supervisión del sargento José R. Rodríguez Rosario y la dirección del teniente José Santiago Pérez.
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