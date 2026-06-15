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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra una mujer por el asesinato de su pareja en Morovis

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de marzo en horas de la madrugada

15 de junio de 2026 - 6:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rodríguez Colón enfrenta cargos por el asesinato de su pareja ocurrido en Morovis. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades radicaron cargos este lunes contra una mujer por el asesinato de su pareja ocurrido el 1 de marzo en la calle Ruiz Belvis, barriada Ensanche, en Morovis.

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La imputada fue identificada como Carmen Alicia Rodríguez Colón, de 45 años y conocida como “Mita”. Según se informó, la fémina enfrenta cargos criminales por asesinato en primer grado, disparar un arma de fuego en público y disparar un arma de fuego.

Según la pesquisa de la Policía, Rodríguez Colón presuntamente utilizó un arma de fuego, para la cual poseía licencia, para dispararle a su pareja, identificado como Pedro L. Cruz Santiago, alias “Pito”, de 44 años.

Tras los hechos, Cruz Santiago fue transportado a una institución hospitalaria donde falleció como consecuencia de las heridas recibidas.

La prueba fue presentada este lunes ante el juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, quien encontró causa para arresto y le señaló una fianza global de $150 mil, la cual no prestó, siendo ingresada en la cárcel de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el 30 de junio de 2026.

La investigación estuvo a cargo del agente Edwin Calderón Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, bajo la supervisión del sargento José R. Rodríguez Rosario y la dirección del teniente José Santiago Pérez.

Un joven fue asesinado en la noche del viernes 22 de mayo en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce. La víctima fue identificada como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.Ese mismo día también se registró otro asesinato, esta vez en la entrada del residencial Jardines de Sellés, en Río Piedras. La investigación preliminar apunta a que el occiso, que no ha sido identificado, vigilaba un punto de drogas.La Policía también investiga la muerte de Gemillies Lozada Navarro, de 25 años y residente de Loíza, quien, presuntamente, fue asesinada en el interior de su vehículo Hyundai Tucson. Según la Policía, Lozada Navarro fue víctima de feminicidio a manos de su expareja, quien, supuestamente, le realizó múltiples disparos. El hombre, que no ha sido identificado, resultó herido y recibe atención en el Hospital Universitario Dr. Federico Trilla, en Carolina.
1 / 9 | Sin freno la violencia: varios crímenes que marcaron el fin de mayo en Puerto Rico. Un joven fue asesinado en la noche del viernes 22 de mayo en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce. La víctima fue identificada como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce. - Alex Figueroa Cancel
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