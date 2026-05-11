Escalamiento en Morovis: se llevan $15,000 y joyería valorada en miles de dólares

La Policía investiga un aparente escalamiento residencial reportado en horas de la madrugada del lunes, en la PR-155, en el municipio de Morovis.

Según el querellante, alguien tuvo acceso al interior de su hogar tras forzar un portón. Una vez dentro de la casa, se habría apropiado de una caja fuerte que, en su interior, tenía $12,000 en efectivo.

“Además, se apropiaron de unos $3,000 en efectivo y prendas valoradas en $5,000″, lee el informe policíaco.

El caso fue referido a la división de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, quienes continúan con la pesquisa.