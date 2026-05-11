Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Escalamiento en Morovis: se llevan $15,000 y joyería valorada en miles de dólares

Forzaron un portón para entrar a la residencia, según la querella policíaca

11 de mayo de 2026 - 7:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido a la división de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, quienes continúan con la pesquisa. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga un aparente escalamiento residencial reportado en horas de la madrugada del lunes, en la PR-155, en el municipio de Morovis.

Según el querellante, alguien tuvo acceso al interior de su hogar tras forzar un portón. Una vez dentro de la casa, se habría apropiado de una caja fuerte que, en su interior, tenía $12,000 en efectivo.

“Además, se apropiaron de unos $3,000 en efectivo y prendas valoradas en $5,000″, lee el informe policíaco.

El caso fue referido a la división de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, quienes continúan con la pesquisa.

De tener cualquier información que ayude con el esclarecimiento de este u otros casos, se exhorta que los ciudadanos se comuniquen con la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMorovisEscalamiento
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 11 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: