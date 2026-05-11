Madre e hijo encuentran una osamenta en un pastizal en Toa Baja

Un adolescente y su madre encontraron, el domingo, una osamenta en un pastizal en el barrio Ingenio, en Toa Baja, hallazgo que las autoridades calificaron como producto de un asesinato.

De acuerdo con un informe preliminar de la Policía, el joven de 16 años y su madre buscaban a sus perros cuando vieron a unos cachorros adentrarse en un área de maleza.

“Al seguirlos, encontró una osamenta en un pastizal”, informó la Uniformada, sobre el hallazgo reportado a eso de las 5:54 p.m.

A la escena llegó personal de la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses y de Manejo de Emergencias.

“La antropóloga forense Damara Guevara Morales evaluó la escena e indicó preliminarmente que los restos pertenecen a un hombre que presentaba una herida de bala con entrada y salida en el cráneo”, señaló la Policía.

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Junto a la osamenta, en la escena se encontraron lo que se presume son pertenencias de la persona, entre ellas ropa, un bulto y varias prendas.