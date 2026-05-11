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Madre e hijo encuentran una osamenta en un pastizal en Toa Baja

Una antropóloga forense determinó que el cráneo presentaba una herida de bala

11 de mayo de 2026 - 6:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A la escena llegó personal de la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses y de Manejo de Emergencias. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un adolescente y su madre encontraron, el domingo, una osamenta en un pastizal en el barrio Ingenio, en Toa Baja, hallazgo que las autoridades calificaron como producto de un asesinato.

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De acuerdo con un informe preliminar de la Policía, el joven de 16 años y su madre buscaban a sus perros cuando vieron a unos cachorros adentrarse en un área de maleza.

“Al seguirlos, encontró una osamenta en un pastizal”, informó la Uniformada, sobre el hallazgo reportado a eso de las 5:54 p.m.

A la escena llegó personal de la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses y de Manejo de Emergencias.

“La antropóloga forense Damara Guevara Morales evaluó la escena e indicó preliminarmente que los restos pertenecen a un hombre que presentaba una herida de bala con entrada y salida en el cráneo”, señaló la Policía.

Junto a la osamenta, en la escena se encontraron lo que se presume son pertenencias de la persona, entre ellas ropa, un bulto y varias prendas.

La pesquisa está en manos del agente Francisco Alicea, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, y el fiscal Alberto Cruz.

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Toa BajaAsesinatosHuesosPolicía de Puerto RicoInstituto de Ciencias Forenses Breaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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