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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran el cuerpo de un hombre dentro de tubería de planta de filtración de la AAA

Trabajadores que darían mantenimiento a la instalación hicieron el hallazgo

11 de mayo de 2026 - 6:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cuerpo fue encontrado entre 12 y 15 pies de profundidad. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Personal que laboraba en una planta de filtración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) encontró, en la mañana de este lunes, el cuerpo de un hombre dentro de una tubería.

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La Oficina de Prensa del Cuartel General de la Policía precisó que el hallazgo se reportó en instalaciones ubicadas en el Ramal 8, en San Juan.

Al momento de esta publicación, se esperaba la extracción del cuerpo para determinar si se trata de un incidente desgraciado o un crimen violento.

El teniente Alex Díaz indicó que, por el estado del cuerpo, se puede concluir que lleva “unos días” en la tubería. Debido al gran tamaño de la tubería, el oficial señaló que deberán evaluar luego si el cuerpo cayó en esa zona o fue arrastrado desde otra área.

“(Es) un masculino que está en avanzado estado de descomposición, así que no podemos determinar si es violento”, expresó Díaz, en entrevista televisiva (Wapa) desde la escena.

Díaz indicó que la tubería lleva aguas residuales hacia la planta. El cuerpo fue encontrado entre 12 y 15 pies de profundidad.

“Personal de la AAA se disponía a dar mantenimiento, el servicio de mantenimiento que regularmente da, y cuando abren la tapa es que se topan con el cuerpo”, detalló.

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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